Medaillensammlung wird weiter vergoldet

Der Hückeswagener Jannik Wenzel hat seine internationale Medaillensammlung weiter vergoldet. Beim internationalen „Golden Cup“ im belgischen Zelzate holte sich der Judoka in seiner Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm den Titel. In einem starken Teilnehmerfeld mit Aktiven aus Deutschland, den Niederlanden, dem Irak, der Ukraine und Belgien siegte Wenzel in seinen vier Kämpfen jeweils vorzeitig per Ippon.