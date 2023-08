Mayla Robbe ist auf Bezirksebene dabei

Wermelskirchen. 52 Spielerinnen und Spieler aus 15 Vereinen nahmen am vergangenen Wochenende in Dabringhausen am Badminton-Einzel-Ranglistenturnier der U11, U13 und U15 teil. Ausrichter war der Ski-Club Wermelskirchen, der acht Aktive ins Rennen geschickt hatte. Am erfolgreichsten schnitt dabei Mayla Robbe (im Bild rechts) ab, die in der U13 den dritten Platz belegte und sich damit für das Ranglistenturnier auf Bezirksebene qualifizierte. pk