Matchball soll sitzen

Die Spiele am Freitagabend.

Im Vergleich zu den vergangenen Gegnern wartet auf den BV Burscheid im Bezirksligaspiel am Freitagabend beim HSV Langenfeld eine anspruchsvollere Aufgabe. „Dies ist uns durchaus bewusst. Aber dennoch gehen wir entspannt in die Partie“, erklärt Stefan Komes, der das Team wieder coachen wird. Aus personeller Sicht haben die Burscheider keine Probleme. „Von der Quantität auf alle Fälle. Was die Qualität betrifft, schauen wir mal“, sagt Komes, der sich mit seinem Team auch auf die „dritte“ Halbzeit freut.

Reichlich Kaltgetränke könnten an diesem Freitag auch in Hackenberg fließen. Kreisliga-A-Tabellenführer SSV Dhünn will bei der SGH seinen ersten Matchball nutzen und die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt machen. Die Ausgangslage ist ganz einfach: Ein Sieg würde reichen. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr auf dem neuen Kunstrasen. pk