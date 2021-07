Marcus Franken kann es einfach nicht lassen

Remscheider gibt ein Comeback in der Rollhockey-Bundesliga.

Von Peter Kuhlendahl

Bis vergangenen Samstag hätte Marcus Franken die Frage „Was macht eigentlich. . . ?“ so beantwortet: „Vieles, was mit Fitness an der frischen Luft zu tun hat.“ Seit Samstag gilt für den 48-jährigen Remscheider aber: zurück zu den sportlichen Wurzeln. Bedeutet, dass er aufgrund der großen personellen Probleme der IGR Remscheid derzeit wieder zum Kader des Rollhockey-Bundesligisten gehört. Am ersten Spieltag in Recklinghausen beim 7:2-Sieg der IGR kam er dann auch prompt zum Einsatz.

+ Marcus Franken spielte am Samstag in Recklinghausen. © Georg Feldhoff

„Mir liegt der Verein zum einen eben am Herzen. Zum anderen mache ich es dem neuen Trainer Timo Meier zuliebe“, sagt Franken. Mit Meier arbeitet er bereits seit einigen Jahren in einem anderen sportlichen Projekt zusammen. In Radevormwald bereitet das Duo Interessierte auf die Teilnahme am Röntgenlauf in Remscheid vor.

An dieser Großveranstaltung nimmt Franken, der in Lennep als Bankkaufmann bei der Volksbank im Bergischen Land arbeitet, auch selbst regelmäßig teil. Dabei hat er sich sogar bereits der Herausforderung Ultra-Marathon (63 Kilometer) gestellt. „Was aber selbst mir fast zu hart war“, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Aber genau diese Herausforderungen passen zu ihm. Franken gibt unumwunden zu, dass er das, was er anpackt, mit ganzer Energie macht. So berichtet er von einem Sonntag, als er sich auf den Ultra vorbereitete. „Ich habe mich vormittags bei meiner Frau mit den Worten verabschiedet: Ich laufe eine Runde.“ Dass er dann fast fünf Stunden unterwegs war, hatte er indes vergessen zu erwähnen.

Rollhockey ist ihm in die Wiege gelegt worden

Zwei bis drei Mal in der Woche dreht Franken aber auch jetzt seine Runden, die zwischen 10 und 15 Kilometer lang sind. Auch im jüngsten Urlaub in den Alpen ging es fast täglich erst auf die Lauf- und dann auf die Wanderstrecken.

Dass nicht nur sein großer Ehrgeiz, sondern auch eine ordentliche Portion Talent dazu gehörten, dass er einer der erfolgreichsten Rollhockeyspieler in Deutschland war, steht außer Frage. „Der Rollsport ist mir quasi in die Wiege gelegt worden“, erzählt Franken, dessen Vater ebenfalls Rollhockespieler war. Seine Mutter und seine Schwester betrieben Rollkunstlauf.

Acht Deutsche Meisterschaften hat er in den 90er-Jahren geholt. Die ersten in Remscheid. Dann hat er die große Ära des RSC Cronenberg mit sechs Titeln in Folge mitgeprägt. „Die Jahre beim RSC waren die schönste Zeit“, gibt er unumwunden zu. Dass er auch Nationalspieler war und die EM (1994) und WM (1998) in Wuppertal genossen hat, steht ebenfalls in seiner Vita.

Nach seiner aktiven Zeit war er Co-Trainer der Nationalmannschaft. Dann ist er zur IGR zurückgekehrt, hat im Jugendbereich gearbeitet und war dann als Coach des Bundesligateams im Einsatz.