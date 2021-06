Vielleicht beendet Marco Rzeha sogar seine Fußballer-Laufbahn

So dynamisch am Ball wird man Marco Rzeha vorerst nicht mehr erleben.

Nach seinem Kreuzbandriss will sich Marco Rzeha (DTV) Zeit lassen.

Von Andreas Dach

Er hat schon mit einigen Verletzungen zu tun gehabt. Muskelfaserrisse gehören zum Leidensprogramm des Marco Rzeha. Zerrungen auch. Das Übliche halt, wenn man einigermaßen ambitioniert Fußball spielt. Damit muss man angesichts der Belastung von dreimaligem Training pro Woche plus Spiel am Sonntag rechnen.

Aber einen Kreuzbandriss? Den hat der Abwehrspieler des Bezirksligisten Dabringhauser TV noch nicht gehabt. Diese zu den gefürchtetsten Verletzungen eines Sportlers gehörende Knieblessur wirft zurück, beendet manchmal sogar Karrieren. So weit ist es bei dem 26-Jährigen (noch) nicht. Aber vorerst wird er nicht Fußball spielen. Ob er überhaupt noch einmal dem Leder hinterherjagt – das lässt er sich offen.

Es war kurz vor Saisonbeginn. Ein Trainingsabend am Höferhof neigte sich dem Ende entgegen. Beim Abschlussspielchen ging der 26-Jährige ins Dribbling, machte einen langen Ausfallschritt und spürte sofort: Da ist etwas kaputt. „Ich habe einen regelrechten Knall gehört“, weiß der Abwehrchef des DTV noch zu genau. Alles Weitere nahm seinen Lauf. Mit dem Krankenwagen ging es in ein Wermelskirchener Krankenhaus, in der Nacht wieder nach Hause. Tags drauf folgte ein MRT in Wuppertal, wieder einige Tage später eine eingehende Untersuchung im Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Köln. Erst dann stand fest: Es ist der befürchtete Kreuzbandriss.

Das Wichtigste ist für ihn, „dass der Kopf mitmacht“

Bis zur OP vergingen einige Wochen. Rzeha begründet: „Das Gelenk musste erst komplett abschwellen.“ Am 30. September wurde der Eingriff vollzogen. Seitdem kämpft sich Rzeha zurück: drei Wochen an Krücken, Reha, Physiotherapie, Lymphdrainage, Muskelaufbau. Das volle Programm halt. „Anfangs“, so sagt er, „war ich mir sicher, dass ich mit dem Fußballspielen aufhöre.“ Inzwischen schließt es Marco Rzeha zumindest nicht mehr aus, irgendwann mal wieder vor die Kugel zu treten: „Denkbar ist das. Aber der Kopf muss mitmachen.“

Er spürt: Vieles spielt sich in einer solchen Genesungsphase mental ab. Man horcht in sich rein. Bei jedem einzelnen Schritt. Schmerzt das Gelenk? War da nicht so ein komisches Geräusch? Rzeha durchläuft eine Phase, die jeder kennt, der schon einmal mit einer solch verheerenden Verletzung zu tun hatte.

Der Außendienstler der AOK lebt in Odenthal und wird in den nächsten Monaten seine Kristina heiraten. Das hat, neben seiner beruflichen Tätigkeit, absolute Priorität. Deshalb wird er sich auch beim Dabringhauser TV abmelden. „Die Nähe ist ein bisschen verlorengegangen“, gibt er zu. Vorwurfsvoll soll das nicht klingen. Es hat sich einfach so ergeben, obwohl er hin und wieder beim Training und bei Spielen vorbeigeschaut hat.

Den engsten Draht hat er noch zu Hannes Diekamp. Die beiden haben einst gemeinsam beim DTV die Abwehr dicht gemacht. Und noch etwas verbindet: Einen Kreuzbandriss hat sein Kumpel auch schon hinter sich gebracht.