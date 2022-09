Marathon: Brinkmann in Wolfsburg

Auf der zweiten Hälfte der Distanz hatte er muskuläre Probleme.

Bei der 15. Auflage des Wolfsburg-Marathons war am vergangenen Sonntag auch Peter Brinkmann vom Remscheider SV am Start. Die 42,195 Kilometer absolvierte er in 4.28:35 Stunden. Damit belegte er in seiner Altersklasse (M55) den zehnten Platz.

Vor dem Lauf, der zweimal auch durch die Volkswagen Arena, der Heimstätte des VfL Wolfsburg führte, hatte sich der Remscheider eine Zeit von unter vier Stunden vorgenommen. Auf der zweiten Hälfte der Distanz hatte er aber muskuläre Probleme und war am Ende mit seinem Auftritt sehr zufrieden. In Münster wurde am vergangenen Wochenende zum ersten Mal ein sogenannter „Zwei-Drittel-Marathon“ ausgetragen. Dort waren in der Altersklasse M60 Mike Stäblein und Heinrich Kasek vom RTB-Marathonteam am Start. Stäblein belegte in 2.32:39 Stunden in der Altersklasse den vierten, Kasek in 2.44:26 Stunden den sechsten Platz. pk