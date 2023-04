Vom Spieler zum Co-Trainer: „Manchmal juckt es in den Fingern!“

Gespräch mit Jens Reinarz, der bei den Bergischen Panthern die Position wechseln wird.

Von Andreas Dach

Würden Sie am Samstag gegen die SG Rodgau Nieder-Roden nicht lieber als Spieler fungieren?

Jens Reinarz: Nein, weil das Thema irgendwann abgeschlossen sein muss. Ich habe eine schöne und lange Zeit als Handballer erlebt. Dafür bin ich dankbar. Klar ist, dass es bei Spielen wie unlängst in Aldekerk, als die Halle ausverkauft war, in den Fingern juckt. Aber ich komme auch so gut zurecht.

Seit wenigen Wochen sind Sie Co-Trainer bei den Bergischen Panthern. Haben Sie den Wechsel vom aktiven zum passive(re)n Part beim Drittligisten schon realisiert?

Reinarz: Es wird immer besser. Manchmal ist es noch ungewohnt, sich nicht mit den Jungs aufzuwärmen und ihnen stattdessen dabei zuzugucken. Und ich würde auch niemals nie sagen. Aber es müsste schon viel passieren, dass ich noch einmal als Handballer aushelfe.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie zum Co-Trainer geworden sind?

Reinarz: Den Plan hatte es vor der Saison schon einmal gegeben, damals ist das aber nicht zustande gekommen. Jetzt ist der Verein auf mich zugekommen, und ich habe nach einer Bedenkzeit zugestimmt. Hans-Jürgen Middendorf hatte mich nach unserem Spiel in Schalksmühle gefragt. Ich glaube schon, dass ich der Mannschaft in der Position etwas geben kann. Offiziell steige ich aber erst aber der neuen Saison ein. Marcel Mutz hatte mich gefragt, ob ich ihn nicht jetzt schon mal etwas unterstützen kann. Wenn es bei mir passt, mache ich das. Ich bin aber nur einmal pro Woche beim Training, wobei es in der vergangenen Woche auch zweimal der Fall war. Wie gesagt – so richtig steige ich erst im Sommer ein.

Sie hatten Ihre Laufbahn im Sommer vergangenen Jahres beendet, sind dann aber noch einmal für einige Partien eingesprungen, als es Personalnöte gab.

Reinarz: Bei den Panthern spielen ja einige gute Kumpels von mir, und mit Trainer Marcel Mutz komme ich auch gut klar. Deshalb brauchte ich nicht lange zu überlegen. So lange es körperlich noch irgendwie geht, habe ich gerne geholfen.

Für wie lange haben Sie sich an den Drittligisten gebunden, und wie genau können Sie Cheftrainer Marcel Mutz zur Seite stehen? Nur fürs Hütchenaufstellen bringen Sie zu viel Erfahrung mit.

Reinarz: Wir haben uns erst einmal auf eine Saison verständigt. Wie genau die Zusammenarbeit aussieht – das wird sich sicher während der Vorbereitung einspielen. Grundsätzlich kann man mit zwei Personen besser individuell mit den Jungs arbeiten. Ich glaube schon, dass ich einen guten Input geben kann, gerade was den Angriff und die Angriffstaktik angeht.

+ Jens Reinarz als Co-Trainer der Bergischen Panther (Mitte). In diesem Fall beim Auswärtsspiel in Aldekerk. © Andreas Dach

Was kann man von den Panthern nach der Pause am Samstag erwarten?

Reinarz: Rodgau und auch eine Woche später Stralsund sind keine schlechten Gegner. Wir werden auf jeden Fall probieren, in den DHB-Pokal einzuziehen und bereiten uns entsprechend auf die Begegnungen vor.

In der Liga ist man vor einiger Zeit schon mal auf Rodgau getroffen.

Reinarz: Das war in der Corona-Abbruch-Saison. Da haben wir zu Hause knapp verloren. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ich weiß noch, dass es da ganz ordentlich zur Sache ging. Auch diesmal wird wieder die Tagesform entscheiden, denke ich.

Am Sonntag waren Sie doch sicher in Köln und haben Ihrem alten Kumpel Sebastian Hinze die Daumen beim DHB-Pokalfinale gedrückt.

Reinarz: Ich war nicht vor Ort, habe mir das Spiel im Fernsehen angeschaut. Am Samstag war ich ja schon bei der Partie meiner Frau Mandy mit dem HSV Gräfrath in der Klingenhalle. Da wollte ich nicht auch am Sonntag wieder in einer Halle sitzen.

War das mit das Dramatischste, was Sie live (vor dem TV) erlebt haben im Handballsport?

Reinarz: Das war ein tolles Handballfest. Ich freue mich für Seppel. Er scheint richtig gute Arbeit bei den Rhein-Neckar Löwen zu leisten.

Ihre Hodenkrebserkrankung liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sind Sie jetzt noch einmal an die Momente erinnert worden, als in der Fußball-Bundesliga bei mehreren Spielern diese Diagnose erfolgt ist? Zuletzt ja bei Borussia Dortmunds Stürmer Sebastian Haller.

Reinarz: Ja, klar, man denkt daran. Ich bin seit meiner Diagnose und der Behandlung regelmäßig bei der Vorsorge und bei Kontrolluntersuchungen. Ich wünsche den betroffenen Spielern – es gibt auch Fälle bei den Handballern – alles Gute. Ich glaube, dass sich bei der Männergesundheit einiges ändern muss und die Vorsorge schon viel früher beginnen sollte. Bei den Frauen ist das ja so. Wieso also nicht auch bei den Männern?

Zur Person

Jens-Peter Reinarz wurde am 19. Juni 1982 in Solingen geboren. Der Ex-Profi (hat von 2006 bis 2012 beim Bergischen HC gespielt) treibt seine Trainerkarriere voran und übernimmt beim Drittligisten Bergische Panther das Amt des Co-Trainers, seitdem er vier Jahre lang für den Club als Spieler aktiv war.