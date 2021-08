Rückblick: Manches ist schön, manches enttäuschend

Wir blicken zurück auf das Jahr 2018 im lokalen Sport. Januar, Februar und März bieten so einiges.

Von Andreas Dach

Das lokale Sportjahr neigt sich dem Ende entgegen. Hinter ihm liegen Höhen und Tiefen, Freud und Leid. Wir blicken in vier Serienteilen zurück. Und erinnern uns an längst nicht alle, aber doch sehr viele besondere Momente.

JANUAR 2018

Und wieder wird die Sportredaktion des RGA von einer Mannschaft zum Darts herausgefordert. Diesmal sind die Handballerinnen der HSG Bergische Panther mit ihrem Trainerteam im Rock n Roll in der David-Schürmann-Straße zu Gast. Sie gewinnen in einer dramatischen Partie mit 2:1 gegen den RGA.

Der VfL Lennep zieht seine Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga A zurück, nachdem in der Winterpause zehn Spieler zur TS Struck gewechselt sind.

Nichts wird es mit der Austragung des Kreishallenpokals. Zu wenige Fußball-Teams haben gemeldet.

Der internationale U13-Cup des SV 09/35 Wermelskirchen begeistert die Zuschauer. Im Finale gewinnt Deportivo La Coruna gegen Borussia Dortmund. Zu den Teilnehmern gehören auch Clubs aus England (wie Manchester United), Belgien und der Schweiz.

Beim Schiedsrichter-Masters in Wesel kommt für den Kreis Remscheid im Viertelfinale das Aus. Die Fußball spielenden Unparteiischen verlieren gegen den Nachbarn aus Solingen mit 1:2 und werden schließlich Sechster.

Die Verantwortlichen des Röntgenlaufs, der immer am letzten Sonntag des Oktobers stattfindet, geben eine Neuerung bekannt. Der Marathon soll künftig im Clemenshammer gestartet werden, das Ziel ist in Hackenberg. Damit will man den Marathonis mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Beim Fußball-Bezirksligisten Dabringhauser TV gibt es personelle Veränderungen. Abteilungsleiter Markus Leonhardt und Trainer Werner Malischke treten zurück. Ihnen folgen Heiko Cürlis beziehungsweise Hannes Diekamp nach.

Die Tennis-Herren 40 des SC Rot-Weiß Remscheid tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Remscheid ein. Verdienter Lohn nach dem Gewinn des EM-Titels einige Monate zuvor.

Die Regionalliga-Footballer des AFC Amboss geben die neuerliche Verpflichtung des US-Amerikaners Jeffrey Dubose für den Sommer bekannt.

Mit Titeln im Doppel und Mixed sowie einem zweiten Rang im Einzel kehrt der Remscheider Andrew Lux von der Hallen-EM in Seefeld (Österreich) zurück.

Der VfL Lennep Hobby gewinnt erstmals den Betriebssport-Hallenpokal der Fußballer. Im Finale wird Vorjahressieger Victoria Blaffertsberg mit 4:3 nach Siebenmeterschießen bezwungen.

FEBRUAR 2018

+ Bild mit Symbolcharakter: Für I.S.O. Remscheid ging es ab über die Bande. Der Rollhockey-Zweitligist musste zurückgezogen werden. © Holger Battefeld

Der SV 09/35 Wermelskirchen entscheidet den zweiten Indoor-Cup des SK Ülküspor durch ein 9:8 nach Neunmeterschießen gegen den SSV Bergisch Born für sich.

Der 26. Eifelmarathon des RV Adler Lüttringhausen verlangt den Teilnehmern alles ab. Die 185 Kilometer fühlen sich für die Mountainbiker an wie 300.

I.S.O. Remscheid zieht seine Mannschaft aus der 2. Rollhockey-Bundesliga zurück. Die sportliche Zukunft ist völlig unklar.

Der Radevormwalder Paratriathlet Benjamin Lenatz bringt wichtige Punkte vom Welt-Cup in Australien zurück. Dort springt für den Behindertensportler Rang drei heraus.

Die Remscheider Footballerin Patricia Klemm erfüllt sich einen Traum und nimmt in den USA an einem Intensiv-Trainingslager teil.

Für die Sportkeglerinnen des RSV Samo endet die Bundesliga-Saison mit dem Gewinn der deutschen Vize-Meisterschaft.

Bereits im Achtelfinale enden die Träume der IGR Remscheid im deutschen Rollhockey-Pokal. Nach einer 7:2-Führung verlieren sie noch nach Verlängerung und Penaltyschießen mit 9:10 bei der ERG Iserlohn.

MÄRZ 2018

+ Schmutzempfindlich dürfen die Teilnehmer des Eifel-Marathons nicht sein. Dazu sollten sie eine gute Ausdauer haben. © RV Ader

Iris Jantzen vom Remscheider TV gewinnt bei den Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen zum dritten Mal in Folge den Titel. Bei den Wettkämpfen in der Solinger Klingenhalle ist sie in der Seniorenklasse das Maß aller Dinge.

Das Geheimnis wird gelüftet. Die Wahl der Sportler des Jahres 2017 geht einmal mit vielen reichlich Emotionen einher. Besonders für Mike Höfer, Nadine Kürten, Niko Zirkel, die IGR Remscheid und das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.

Der für die LG Vulkaneifel startende Remscheider Daniel Schmidt belegt bei der Cross-DM den 28. Platz,

Neu stellt sich der Vorstand des BKV Remscheid auf. Die Verantwortung tragen künftig Rainer Sondern, Jörg Wamser, Marcel Büddiker, Niklas Fellenberg und Bettina Reckert. Zum Spruchkammer-Vorsitzenden wird beim Kreistag Arndt Köhler gewählt.

Die Handballer der HSG Bergische Panther geben die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Spielers Max Weiß für die kommende Saison bekannt.

SPORTJAHRESRÜCKBLICK

TEIL 1 Wir stellen besondere Momente des Lokalsports aus den Monaten Januar bis März heraus und gewährleisten damit keine Vollständigkeit. Viele Einzelsportler und Teams hätten es verdient, an dieser Stelle erwähnt zu werden. Wegen herausragender Leistungen, skurriler Momente oder Abstiegen und Enttäuschungen. Teil 2 (April bis Juni 2018) sind für Donnerstag (27. Januar) vorgesehen.