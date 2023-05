Man ist sich einig: Außenseiter haben auch ihre Chance

Was war, zählt nicht mehr. Was kommt, das zählt hingegen schon. Für die Frauen der IGR Remscheid geht es im Kampf um die Deutsche Rollhockey-Meisterschaft ab diesem Samstag um 16 Uhr um alles. Im ersten von zwei (möglicherweise auch drei) Endspielen empfängt die Mannschaft von Thomas Beck den RSC Cronenberg in der Sporthalle Hackenberg. Es macht Sinn, mit einem Heimerfolg in die Runde der beiden besten deutschen Teams zu starten. Das würde für das Rückspiel in der Alfred-Henckels-Halle (13.5., 16 Uhr) gute Möglichkeiten offerieren.