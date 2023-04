Maik Prange geht voran

SC 08 forciert die Jugendarbeit.

Beim SC 08 Radevormwald ist man nicht ohne Grund stolz auf seine Jugendarbeit. Mehr als 300 Kinder und Jugendliche spielen am Kollenberg Fußball, und in allen Altersklassen werden Mannschaften gestellt. Viel spricht dafür, dass in der neuen Spielzeit zudem ein Mädchenteam die Angebotspalette erweitert.

Beste Voraussetzungen also für die Jugendversammlung, bei welcher nach der Verabschiedung einer neuen Jugendordnung auch ein neuer Jugendvorstand gewählt wurde. Den führt in den kommenden drei Jahren Maik Prange als Jugendleiter an. Beatrix Busemeyer ist Jugendkassiererin, Nick Quiring ist Aktivensprecher. Dazu kommen vier Beisitzer: Florian Langfeld, Joel Schneider, Olaf Reichenberg und Marcel Klausing. -ad-