Magic Team freut sich über sechsten Platz bei der EM

Remscheiderinnen im Einsatz bei der Europameisterschaft in Portugal.

Gleich auf drei Veranstaltungen waren die Rollkunstläuferinnen des Remscheider TV in diesem Monat im Einsatz. Dabei sind die Europameisterschaften in Portugal natürlich der Höhepunkt gewesen. Außerdem waren die Aktiven noch in Bonn und in Wattenscheid im Einsatz.

Im portugiesischen Paredes war die Rollkunstlauf-Formation Magic Team NRW am Start, das sich zum größten Teil aus Aktiven des RTV und der SSG Ronsdorf zusammensetzt. Am Ende belegte das Team einen beachtlichen sechsten Platz. Für die Formation, die eine Kür zur Musik von „The dark night – Batman“ präsentierte, war bereits die Qualifikation für die EM ein großer Erfolg gewesen. Zumal ein gemeinsames Training in der zurückliegenden Pandemie-Zeit sehr schwierig war.

Entsprechend groß war die Nervosität bei den ersten Übungseinheiten in Portugal. Aber zwei zusätzliche Trainingseinheiten brachten dann die nötige Sicherheit für einen gelungenen Auftritt. Mit diesem positiven Schwung bereiten sich die Rollkunstläuferinnen nun auf den nächsten Höhepunkt vor. Am 7. und 8. Juli ist das Magic Team in Bayreuth bei den Deutschen Meisterschaften im Einsatz.

In Wattenscheid nahmen neun Rollkunstläuferinnen des Remscheider TV am Frieda-Else-Ritter-Kürpokal teil. Bei den Anfängern belegte Luisa Zeidler den ersten Rang. Die weiteren Platzierungen: 4. Mara Wellershaus und Mia Weizel, 6. Jashvini Sribalaganesamoorthy, 9. Marlene Flick und Nora Bechem. Bei den Figurenläufern belegte Joanne Araujo den vierten, beim Nachwuchs Marina Kasokat den fünften und bei den Freiläufern Zoe Hager den achten Rang.

Mit einem Großaufgebot war der RTV dann bei der Veranstaltung um den Bundesstadtpokal in Bonn im Einsatz. Hier konnten sich die Läuferinnen und Läufer über einige Plätze auf dem Siegerpodest freuen. Die Ergebnisse, Figurenläufer: 2. Joanne Araujo; Freiläufer: 6. Lisa Mishale Finis; Startklasse Anfänger: 3. Hannah Willmann, 3. Nele Schmidt, 4. Mia Weizel, 4. Luisa Zeidler, 5. Zoe Neumann, 7. Mara Wellershaus, 8. Jashvini Sribalaganesamoorthy, 8. Lara Willmann; Kunstläufer: 3. Pauline Vogt, 5. Rebecca Manß; Nachwuchsklasse: 3. Edward Lobikov.