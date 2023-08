Mädchen kicken Samstag

Wermelskirchen. Auf dem Sportplatz in Pohlhausen finden an diesem Samstag die Meisterschaften der Regional-Auswahlmannschaften des Fußball-Verbandes Niederrhein der Mädchen statt. Gespielt wird in der U11 von 9.30 bis 13 Uhr, in der U13 von 13.30 bis 17.30 Uhr. Aus den 13 Fußballkreisen sind sieben Regionalauswahlen gebildet worden. Der Stützpunkt für die Kreise Remscheid und Solingen ist Pohlhausen. Organisiert wird die Veranstaltung durch den Kreisjugend-Ausschuss Remscheid mit Unterstützung von TuRa Pohlhausen. pk