HGR macht weitere Nägel mit Köpfen

Remscheid nimmt in der Oberliga Schwung mit nach Vorst. TuS ist in der Verbandsliga doppelt im Einsatz. HSG hofft.

Von Andreas Dach

Oberliga: TV Vorst – HG Remscheid (Sa., 19.30 Uhr). Der hart erkämpfte Sieg in Oppum hat gut getan. „Man hat im Training gemerkt, dass wir gestärkt aus dem Wochenende herausgekommen sind“, stellte Spielertrainer Lukas Steinhoff erfreut fest. Nun muss sein Team erneut auswärts ran. Bei Schlusslicht TV Vorst, das sich längst noch nicht aufgegeben hat. Beweis: Am letzten Samstag meldete sich das Team mit einem Sieg gegen Neukirchen im Abstiegskampf zurück und hat Anschluss ans rettende Ufer gefunden.

Steinhoff wurde nicht wirklich vom Vorster Erfolg überrascht: „Wir sind es e gewohnt, dass Mannschaften gegen den Gegner verlieren, gegen den wir eine Woche später ranmüssen.“ Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die HGR wird den Gastgeber nicht unterschätzen und in Bestbesetzung alles für zwei weitere Punkte tun.

Vielleicht auch gestärkt durch positive Nachrichten zu Wochenbeginn. André Niese wird den Remscheidern auch in der nächsten Saison zur Verfügung stehen, sich gegen ein anderes Angebot entschieden, welches in der Zeit des Jahreswechsels bei ihm eingegangen ist. Ihre Verträge verlängert haben zudem Joscha Saalmann und Philip Baier.

Neben den bereits verpflichteten Michael Heimansfeld (Krefeld) und Christian Rother (TuS) freut sich die HGR über einen weiteren Neuzugang. Vom Regionalligisten Bergischer HC II kommt Linksaußen Pascal Hermann. Zwei weitere sollten es noch werden. „Am liebsten wären mir fünf“, betont Steinhoff. Zurzeit ist man mit zwei Drittligaspielern, zwei A-Jugend-Bundesligaspielern und einem Verbandsligaspieler in aussichtsreichen Gesprächen.

Verbandsliga: TuS Wermelskirchen – HSV Dümpten (Fr., 20.30 Uhr, Schwanen-Halle). Bei zwei Heimspielen innerhalb von zwei Tagen bekommt der TuS die Gelegenheit, sich den Frust des verpatzten Matches in Wülfrath vom Leibe zu schießen. Vor der Nachholpartie gegen Dümpten und dem Spiel gegen die MTG Horst Essen (So., 17 Uhr, Schwanen) appelliert Trainer Frank Berblinger aber zunächst einmal an die mentale Bereitschaft seines Teams: „Wir müssen sehen, dass wir nicht eine so lange Anlaufzeit brauchen und schneller auf Betriebstemperatur sind.“ Es ist in der Tat auffällig, dass der TuS gerne mal eine Anfangsphase verpennt und damit gezwungen wird, eine Aufholjagd zu starten. Häufig gelingt das angesichts der Angriffsstärke. Manchmal aber eben auch nicht. Wie in Wülfrath.

Der Kader sollte komplett sein, auch wenn Lukas Tebbe (angeschlagen) und Christian Rother (Rücken) teilweise im Training aussetzen mussten. Vorsicht ist vor allem vor Dümptens Gegenstoß angesagt.

Verbandsliga: HSG Radevormwald/Herbeck – TV Ratingen (So., 16.30 Uhr, Realschulhalle). Die Rückrunde beginnt für die HSG mit einer bösen Erinnerung. Begann das Verbandsliga-Dilemma doch seinerzeit mit einer bösen Schrubbe in Ratingen (21:40). Davon hat sich das Schlusslicht lange nicht erholt, ist aber in den letzten Wochen viel stabiler geworden. „Wir sind ein ganzes Stück weiter“, sagt Trainer Markus Eigenbrod.

+ Auch HSG-Spieler Marcel Dietzel glaubt an eine Überraschung gegen Ratingen. © Holger Battefeld

Wie das ängstliche Rufen im dunklen Wald klingen seine Worte nicht. Er glaubt an seine Jungs. Unverändert. Was der Tabellenzweite zu spüren bekommen soll – in der ungewohnten Realschulhalle, in welche die HSG ausweichen muss. Eigenbrod: „Wir wollen eine Überraschung schaffen.“

Mit den Tugenden, mit denen vor Wochenfrist schon Spitzreiter LTV Wuppertal phasenweise geärgert wurde. Aber wahrscheinlich ohne Frederic Seifert, der sein Knie immer noch nicht einer kompletten Streckbewegung unterziehen kann. Eigenbrod: „Für ihn wird es eng.“ Trotz täglicher Behandlung.