FCR steigt auf, ohne spielen zu müssen

Weil der ASV Wuppertal die für abends angesetzte Bezirksliga-Partie kurzfristig schenkte, ist die Rückkehr des FC Remscheid in die Fußball-Landesliga vorzeitig perfekt.

Von Andreas Dach, Fabian Herzog und Marc Jörgens

ASV Wuppertal – FC Remscheid abgesagt.

Das hatte sich der FC Remscheid ganz anders vorgestellt. Nachdem es am vergangenen Sonntag mit dem 2:2 gegen Verfolger Wülfrath noch nicht geklappt hatte, wollte der Spitzenreiter am Mittwochabend im Spiel beim ASV Wuppertal nun Nägel mit Köpfen machen. Doch daraus wurde nichts. Weil die ursprüngliche Heimstätte (Gelber Sprung) von der Stadt Wuppertal gesperrt worden war, sollte die Begegnung auf der Bezirkssportanlage Oberbergische Straße stattfinden. Die Gastgeber sahen sich angesichts des erwartet großen Zuschauerandrangs aus Remscheid aber nicht in der Lage, die ordnungsgemäße Durchführung zu gewährleisten. Da nicht genügend Ordnungspersonal zur Verfügung stehe, sagte der ASV die Partie ab und verzichtete auf eine Austragung. Der FCR, der die drei Punkte laut Staffelleiter Martin Schürmann zugesprochen bekommt, ist damit am Ziel. Er steht als Aufsteiger in die Landesliga fest, auch wenn er sicherlich lieber die sportliche Variante gewählt hätte. Klar, dass man beim FCR froh ist, dass das Thema endlich durch ist. Die Mannschaft traf sich spontan am Röntgen-Stadion, um darauf anzustoßen. Torhüter Nico Tauschel sagte scherzhaft: „Davon habe ich geträumt, mal am Küchentisch Meister zu werden.“ Bei Co-Trainer Markus Hosnjak war es noch kurioser: „Ich bin auf der Autobahn Meister geworden.“ Trainer Zdenko Kosanovic, der gerade mit dem Hund unterwegs war, als die Kunde von der Absage bei ihm einging, gab zu: „Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wir hätten es lieber auf dem Platz geregelt, aber wir nehmen es so an.“

VfB Solingen – SC 08 Radevormwald 4:3 (2:0).

Mit Toren innerhalb weniger Minuten kennen sich die Rader seit vergangenem Sonntag und dem 7:6-Spektakel in Sonnborn ja aus. Diesmal schlug es aus Sicht des Aufsteigers aber innerhalb kürzester Zeit auf der falschen Seite ein. Und das dann auch noch doppelt. Nikola Aleksic und der Ex-Hilgener Mehmet Karakus (36./37.) sowie Davide Mangia (87./88.) trafen für die Solinger per Doppelschlag und brachen dem sonst mindestens ebenbürtigen Aufsteiger das Genick. Trainer Erdal Demir musste einmal mehr feststellen: „Unser Problem ist momentan, dass wir nach einem Gegentor immer auch direkt noch eins bekommen.“ Dadurch brachte sich seine Mannschaft um mögliche Punkte, die im Abstiegskampf so gut getan hätten – und die vollkommen verdient gewesen wären. Denn der SC 08 zeigte eine starke Leistung, steckte die Ausfälle wichtiger Leistungsträger (Carmelo Salpetro, Fatih Yamak, Basti Weyer, usw.) weg und begeisterte sogar phasenweise. Wie direkt nach der Pause, als Christian Konsen (53.) und Hüseyin Kilic (63.) tolle Vorlagen von Tim Klee verwandelten. Konsen war es dann auch, der in der Nachspielzeit auf 3:4 verkürzte. Für ein weiteres Wunder wie in Sonnborn war es da aber schon zu spät. SC 08:

SC 08: Platte, Schmid, Kleinjunge, Mula, Kirschsieper, Schneider, H. Kilic, Eryürük (60. Lemmer), Özmen, Klee, Konsen.

Dabringhauser TV – SV Jägerhaus-Linde 0:0.

Leistungsgerechtes Remis auf schwierig zu bespielendem Rasen im Eifgen. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und hatten in der zweiten Hälfte je eine Großchance. Auf Dabringhausener Seite vergab Aydin Türksoy per Kopf freistehend (62.). Die Gäste scheiterten an einem Wahnsinnsreflex von Torhüter Michael Röttgen, der das Leder noch an die Latte lenkte (85.). Den Ball hatten viele schon im Tor gesehen. Beim DTV deutet sich noch eine weitere Neuverpflichtung an. Dabei könnte es sich um Kai Bogner handeln.

DTV: Röttgen, Dolezych (74. Lilliu), Rzeha, Schlockermann, Polgar, Akman, Dossmann, T. Özkan, Circir, S. Özkan, Türksoy.