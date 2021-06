Das macht Angst oder gibt Sicherheit

RGA-Serie: Bei unserem Winterbildrätsel ging es um den Nebenplatz des Röntgen-Stadions. Wo befinden wir uns diesmal?

Von Andreas Dach

Das Gemäuer sieht gewaltig aus. Wie ein Mischmasch aus Angst einflößend und Sicherheit vermittelnd. Ein Hingucker. Wir sind sicher: Diesen Weg, der zu einer Glastüre führt, sind im Verlauf der vergangenen Jahre oder besser sogar Jahrzehnte schon viele Sportler gegangen. Verändert hat sich dort kaum etwas. Weshalb wir glauben, dass es eine Menge Antworten auf unsere konkrete Frage geben wird: Wo hat unser Fotograf diesmal für unsere Winterbildserie auf den Auslöser gedrückt?

+ Dass der Nebenplatz des Röntgen-Stadions nicht mehr nutzbar ist, sorgt nicht nur für positive Rückmeldungen. © Andreas Dach

Bestimmt haben Sie viel über die Gemäuer zu erzählen, weil Sie in der Vergangenheit dort so richtig viel erlebt haben. Vielleicht gesehen haben, wie Tränen geflossen sind. Oder genießen konnten, wie Sektpullen geköpft wurden. Dabei diesen Geruch in der Nase hatten, der für ältere Gemäuer typisch ist. Auf alle Fälle eine besondere Stätte. Schreiben Sie uns eine Mail und lassen uns wissen, um welche Sportanlage es sich handelt: lokalsport@rga-online.de. Sie können uns auch täglich ab 9 Uhr anrufen und uns wissen lassen, was Sie dort schon alles erlebt haben. Unter Tel. 0 21 91- 90 92 16 haben wir ein offenes Ohr für Sie und sind schon ganz gespannt auf Ihr Insiderwissen. Bis Freitagmittag um 12 Uhr müssen Ihre Antworten auf einem der genannten Wege bei uns eingegangen sein.

Wie es auch bei unserer zurückliegenden Rätselfrage der Fall gewesen ist. Das fotografisch abgebildete Holz vor der Hütte hatte für viele Reaktionen gesorgt, die sich zwischen Verärgerung und schönen Erinnerungen bewegten.

Zu erkennen galt es den Nebenplatz des Röntgen-Stadions, der nicht mehr nutzbar ist. Auf unserem Bild hatten gefällte Bäume eins der Tore komplett verdeckt. „Es ist unfassbar, was die Leute sich gefallen lassen müssen“, echauffierte sich Dirk Schumacher. „Sollte es nicht so sein, dass kein Bagger rollt, bevor nicht die Sportersatzflächen geschaffen sind? Aber wie sagte schon einst Adenauer – was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.“

Auch Claudia Kowal wusste, um welche Sportstätte es sich handelt. Sie schrieb: „Mein Sohn hatte dort Sportunterricht vom Röntgen-Gymnasium aus. Der Ascheplatz ist wegen des Ausbaus der Kreuzung Ringstraße/Rader Straße nicht mehr nutzbar.“

Klaus Mathies empfindet es als „wirkliches Drama, wenn man jetzt täglich sieht, wie kerngesunde riesige uralte Bäume gefällt werden“. Durch Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern spüre man deutlich die Hilflosigkeit, das alles mit ansehen zu müssen. Mathies stellte die Frage, ob das DOC für Remscheid ein Segen oder ein Fluch sein wird. Er glaubt: „Letzteres zeichnet sich immer mehr ab.“

An die tollen Feldhandballspiele des PSV Remscheid erinnerte sich Dieter Dreyer: „Dafür habe ich sonntags schon mal den Konfirmandenunterricht geschwänzt.“Auch Jürgen vom Werth sind die PSV-Partien noch präsent: „Da war es immer rappelvoll. Das war eine irre Sache.“

Jürgen Hein hat als ehemaliger Kraftfahrer der Stadt Remscheid immer viel Material dorthin gebracht: „Die Anlage war immer tip top in Schuss.“ Zu denen, die den Platz erkannten gehörte auch Hans-Hermann Biehl.

GEWINNER des Buchs „Ich, Prince Boateng. Mein Leben. Mein Spiel. Meine Abrechnung" ist Heinz-Peter Riedemann. Er kann es in der Redaktion, Alleestraße 77-81, abholen.

Auch diesmal gibt es wieder einen interessanten Preis zu gewinnen. Unter allen, die uns eine Antwort zukommen lassen, verlosen wir ein Trikot des Bergischen HC.