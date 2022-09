Macher denken über Änderung des Modus nach

Tennis: Grün-Weiß Lennep richtet auf seiner Anlage aktuell gleich zwei Turniere aus

Die Turnierwoche bei Grün-Weiß Lennep ist im vollen Gange. Zum einen läuft seit dem letzten Wochenende auf der Anlage am Schneppendahler Weg ein Leistungsklassen-Turnier. Zum anderen beginnt an diesem Donnerstag dort auch ein Ranglistenturnier. Beide Veranstaltungen münden dann in die Finalspiele am kommenden Wochenende.

Über den beiden Turnieren stand bisher die gemeinsame Überschrift „5 vor 12“. Dies bedeutete, dass die Aktiven quasi auf den letzten Drücker noch Punkte für ihre Einstufungen in den Medenspielen oder für die nationale Rangliste sammeln konnten. Aus diesem Grund war die Resonanz in der Vergangenheit sehr groß. Allerdings hat der Verband nun die Regularien geändert, und Punkte können nun während des gesamten Kalenderjahres gesammelt werden.

Dies hatte zur Folge, dass das Teilnehmerfeld bei beiden Turnieren geschrumpft ist. Von rund 120 auf 70 Spielerinnen und Spieler. „Aus diesem Grund denken wir auch jetzt bereits darüber nach, etwas am Modus zu ändern“, sagt Marcus Scherf vom Turnierausschuss.

Fest steht derweil, dass man am September als Austragungsmonat festhält. Und auch damit rechnen muss, dass das Wetter allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung macht. Wie am vergangenen Samstag. „Da war auf der Anlage beim zeitweiligen Dauerregen natürlich nicht an Spielen zu denken. Wir mussten in die Halle nach Bergisch Born ausweichen“, berichtet Scherf.

Jetzt hoffen alle, dass das Wetter am kommenden Wochenende halbwegs mitspielt, und dass auch die Zuschauer die zu erwartenden hochklassigen Spiele auf der Anlage verfolgen können.

Wetterunabhängig ist übrigens die Players Night am Samstagabend im Vereinsheim. Mit Leckereien vom Büffet und Musik der Band „Detti und Freunde“ sollten die Aktiven, Vereinsmitglieder und alle anderen Gäste auf ihre Kosten kommen.