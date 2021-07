Lüttringhauser setzen auf Identifikation

Lüttringhauser TV gegen den HC BSdL – dieses Duell soll am zweiten Spieltag steigen, könnte jedoch noch verlegt werden.

Bezirksliga: Vor dem Start nehmen wir „unser“ Quintett unter die Lupe. Mal soll´s nach oben, meist nur nicht nach unten gehen.

Von Fabian Herzog

Für viele ist die Handball-Bezirksliga die Klasse der Ausgebufften. Was bei manch einer Mannschaft sicherlich ein Stück weit auch zutrifft, bei manch anderer aber eben auch nicht. Gerade die Zweit-, Dritt- und Viertvertretungen, und davon gibt es alleine neun Teams, nutzen die Liga, um junge Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen. Andere gehen da schon ambitionierter zur Sache und formulieren vor dem Saisonstart am Wochenende klare Ansprüche.

Wie beispielsweise der Lüttringhauser TV, der als Vizemeister der Vorsaison automatisch als einer der Topkandidaten gehandelt wird. Ganz so weit mag sich Trainer Constantin Patrascu aber nicht aus dem Fenster lehnen. „Ein Platz unter den ersten Fünf“ soll es stattdessen sein. Er begründet dies auch: „Unsere letzte Saison war überragend. Aber jetzt sind da einige starke Mannschaften dabei. Wie Witzhelden, Aufderhöhe III, Langenfeld III und Wipperfürth.“

Mit unverändertem Personal – es gab weder einen Zu- noch einen Abgang – geht der LTV ins Rennen. Weil der Coach keine externen Zugänge wollte und lieber weiter auf die volle Identität setzt: „Ich möchte, dass nur Lüttringhauser bei uns spielen.“

Von Ambitionen kann beim HC Wermelskirchen II keine Rede sein. Nach dem kompletten Umbruch innerhalb des Vereins ist so ziemlich alles neu am Schwanen. Damian Franecki, Florian Reisdorf, André Weber, Lukas Hedderich und Julian Benscheidt sind in die 1. Mannschaft aufgerückt, ansonsten hat es keine Abgänge gegeben. Dazugekommen ist unter anderem Daniel Kacinski. „In den Testspielen hat sich gezeigt, dass hier etwas zusammenwachsen kann und wird“, sagt der Neuzugang aus der 2. Mannschaft des Solinger TB.

Jörg Jaschinski, der als Trainer mit Uwe Kaplan ein Gespann bildet, findet: „Dieser Neustart beim HCW ist eine Herausforderung, eine spannende Nummer. Unser Ziel kann aber nur der Klassenerhalt sein. Alles andere wäre Träumerei.“

Einen spannenden Neuanfang legen auch die Soldaten, offiziell als HC BSdL unterwegs, hin. Der Fünfte der Vorsaison hat sich neu aufgestellt und will von der vor Jahren mal angestrebten Mission „Landesliga 2020“ erstmal nichts mehr wissen. „Das obere Drittel“ strebt Christian „Teddy“ Ante, der zusammen mit Stephan Mehlhorn das neue Trainerduo bildet, an.

Dafür wurde der Kader der Remscheider mit einem Quintett von Landesliga-Absteiger Wuppertaler SV vergrößert: Dominic Bersau, Sven Hopp, Chris Esdar, Marc Michel und Max Butzen. „Die verstärken uns richtig“, sagt Ante, der den TV Witzhelden und den TSV Aufderhöhe III als Meisterschaftskandidaten bezeichnet.

Aufsteiger ist stark besetzt und kein Kandidat für den Abstiegskampf

Neu bei den Soldaten ist zudem, dass die Kader der 1. und 2. Mannschaft nicht mehr wild durcheinander gewürfelt werden, sondern vor der anstehenden Spielzeit in der Bezirksliga festgezurrt wurden. Zu dem des HC BSdL II, der als Kreisliga-Vize aufgestiegen ist, gehören nun auch einige Akteure, die vergangene Saison noch in der Ersten aufgelaufen sind. Wie beispielsweise Dominik Förster, Oliver Sirrenberg oder Philipp Heppner. Auch Tim Förster, wenn auch nur noch aushilfsweise, gehört nun dem HC II an. Zu diesem ist auch Bjarne Weiss aus der A-Jugend der HG Remscheid gestoßen, der schon Landesligaluft bei der HGR II geschnuppert hat. „Wir brauchen uns vor vielen Teams nicht zu verstecken“, findet Trainer Dietmar Pistohl, der Ex-Coach der Zweiten. Er sagt aber auch: „Unser Ziel ist es, so früh wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.“.

BEZIRKSLIGA-SAISONSTART SV Wipperfürth – Lüttringhauser TV (So., 15 Uhr). Spannender Start für den LTV, der nicht mehr auf Ex-Coach Icke Fengler, sondern auf Spielertrainer Jens Greffin trifft. „Das wird ein 50:50-Spiel“, glaubt Trainer Constantin Patrascu. HC BSdL – Solinger TB II (So., 12.45 Uhr, Neuenkamp). Im Gegensatz zum zweiten Spieltag geht die Erste der Soldaten relativ vollzählig an den Start. Trainer „Teddy“ Ante: „Für uns ist es ganz gut, dass wir nicht direkt gegen einen Hochkaräter starten.“ HC Wermelskirchen II – HC BSdL II (Sa., 16.15 Uhr, Schwanen). Beim Auftakt kommt es zum Wiedersehen früherer Teamkollegen: Wermelskirchens Trainer Jörg Jaschinski und HC-II-Coach Dietmar Pistohl haben beim SV 09 zusammengespielt. Unabhängig davon hält sich die Vorfreude beim Gastgeber in Grenzen. „Der Start kommt zu früh für uns“, sagt Jaschinski. Dagegen findet Pistohl: „Wir haben den Anspruch, dort zu gewinnen. Die Jungs sind heiß drauf.“ Ohligser TV II – HSG Bergische Panther IV (Sa., 17 Uhr). Beim Landesliga-Absteiger sehen sich die Gäste nicht chancenlos. „Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Platte bringen“, verspricht Trainer Jochen Lorenz.

Einer der Kandidaten fürs untere Tabellendrittel dürfte die HSG Bergische Panther IV sein. Jedenfalls sieht dies Trainer Jochen Lorenz so: „Wir haben das Ziel, wieder drei Mannschaften hinter uns zu lassen.“ In der Vorsaison war dies als Elfter perfekt gelungen. Weil die alten Recken wie der spielende Co-Trainer André Schächinger, Lorenz selbst, Arne Cromm, Kai Middendorf oder Andreas Engels super mit den Jüngeren harmonierten.

So soll es in der kommenden Saison, vor der nur Mirko Friedrich (Witzhelden) das Team verlassen haben, wieder klappen. Lorenz: „Viele A-Jugendliche haben ein Zweitspielrecht und kommen bei uns zum Einsatz.“ Nur vier Spiele finden zeitgleich statt, für die will der Trainer improvisieren: „Da aktivieren wir jeden, den wir uns greifen können.“