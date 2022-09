LTV und Soldaten II bleiben ganz oben

HC BSdL II – Wermelskirchener TV II 25:23 (14:12). In der ersten Hälfte hatten sich die Soldaten II bereits bis auf vier Tore abgesetzt, es aber versäumt, den Sack vorzeitig zuzumachen. So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen. „Wir waren 90 Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz, haben aber den Ausgleich verpasst“, berichtete WTV-II-Trainer Bernd Mettler, der unter dem Strich mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden war. Allerdings leisteten sich die Gäste zu viele technische Fehler, da mit Harz gespielt wurde. Beim Gastgeber war man letztlich froh, die Partie erfolgreich über die Runden gebracht zu haben. Spielertrainer Boban Koljkovic sagte: „Wir haben zu viele technische Fehler in Überzahl gemacht. Gegen die junge Truppe fehlte mit unserem dezimierten Kader ein wenig die Physis.“ Platz zwei hat man trotzdem behauptet.