LTV fährt die ersten Zähler kampflos ein

Handball: Start in die Bezirksliga

Bergische Panther IV – Solinger TB II 24:22 (11:10). Den im zweiten Durchgang klar führenden Gastgebern schienen am Ende noch die Felle davonzuschwimmen. So wurde aus einer 21:17-Führung (53.) ein 22:22 (58.). Dann aber machten der überragende Norman Tiede und Mark Grasekamp mit ihren Treffern alles klar. Tore: Tiede (12/4), Grasekamp (5/1), vom Stein, Bechert, Stöcker (je 2), M. Jörgens (1).

HC BSdL II – SV Wipperfürth 25:25 (12:10). Für die Remscheider war zum Auftakt deutlich mehr drin als der eine Punkt in der heimischen Halle. Sie führten in Halbzeit eins deutlich, ließen den Gegner zum Ende hin aber verkürzen. „Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem wir es gegen ersatzgeschwächte und Mitte der zweiten Halbzeit um weitere zwei Spieler mit berechtigten roten Karten dezimierte Wipperfürther nicht geschafft haben, den Sack zu zu machen“, analysierte Oliver Elitzke, der Boban Koljkovic als Trainer vertrat.

Bergischer HC IV – Wermelskirchener TV II 28:26 (14:16). Die jungen Wermelskirchen mussten erst in den letzten fünf Minuten bei den „Altinternationalen“ des BHC Lehrgeld bezahlen. „Schade. Die Jungs haben ansonsten ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte WTV-II-Trainer Bernd Mettler seine Schützlinge trotz der in seinen Augen am Ende unnötigen Niederlage. Die Gäste lagen über weite Strecken der Partie in Front. So auch acht Minuten vor der Schlusssirene mit 25:24. Doch dann gelang in der Schlussphase nur noch ein Treffer. Tore: Müller (8), Westhoff (6), Tebling (4), Hilverkus (3), Rützenhoff, Vincon (je 2), Scheid (1).

Lüttringhauser TV – Ohligser TV III 2:0-Punktwertung. Kampflos fuhren die Lüttringhausener zum Auftakt in die Meisterschaftsrunde die ersten beiden Punkte ein. „Die Ohligser hatten wohl zu wenig Spieler und wollten fünf Stunden vor Anpfiff die Partie verlegen. Das hat dann aber der Staffelleiter abgelehnt“, berichtete LTV-Trainer „Icke“ Fengler. fab/ pk