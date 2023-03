LTV brennt aufs Duell mit dem Top-Favoriten

Absolutes Spitzenspiel in der Handball-Bezirksliga.

Von Fabian Herzog

Im zweiten Anlauf nimmt der HSV Solingen-Gräfrath in dieser Spielzeit den Aufstieg in die Landesliga in Angriff. Hatte man in der Vorsaison noch den Soldaten (HC BSdL) den Vortritt lassen müssen, soll es nun mit dem Titel in der Bezirksliga klappen. Unter anderem verstärkt durch aus ihrer Heimat geflüchtete Ukrainer hat die Mannschaft von Trainer Stefan Bögel bislang auch alle 17 Spiele gewonnen und scheint sich nicht aufhalten lassen zu wollen.

In die Suppe spucken kann den Gräfrathern nur noch der Lüttringhauser TV, der als Tabellenzweiter an diesem Sonntag (18 Uhr) in Solingen zu Gast ist und durch die 31:37-Hinspielniederlage sowie ein Remis gegen den BHC IV drei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter hat. „Alle brennen auf das Spiel“, sagt LTV-Coach „Icke“ Fengler, der durchaus zuversichtlich ist, dem Top-Favoriten in voraussichtlicher Bestbesetzung noch mehr Paroli bieten zu können. „Wir haben uns weiterentwickelt“, ist sich der Trainer sicher.