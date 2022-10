LTV bleibt ganz oben

In der Handball-Bezirksliga hat der Lüttringhauser TV seine Hausaufgaben gemacht und seine Tabellenführung durch einen 32:23 (14:11)-Erfolg beim Wermelskirchener TV II bestätigt. Was keine Selbstverständlichkeit war. Denn: Der LTV hatte nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung, fand nach anfänglichen Schwierigkeiten (9:11) aber immer besser ins Spiel und konnte sich in der zweiten Hälfte kontinuierlich absetzen. Ein Sonderlob von Trainer „Icke“ Fengler gab es für Fabian Heinemann: „Er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt.“