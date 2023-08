Lokalmatadoren machen den Auftakt

Derbyzeit in der Halle Neuenkamp: Der HC BSdL und die HGR II eröffnen an diesem Freitag das Mini-Turnier.

Zwei Turniere des HC BSdL in Remscheid – Saisoneröffnung der Bergischen Panther in Burscheid.

Remscheid/Burscheid. Auch am kommenden Wochenende werden die Handball-Freunde in der Region auf ihre Kosten kommen. An zwei Schauplätzen des Bergischen Landes wird wieder fleißig im Hinblick auf die bald anstehende Spielzeit getestet.

Mini-Turnier und Bergische Handballmeisterschaft des HC BSdL in Remscheid

Bereits an diesem Freitag startet die zweigeteilte Veranstaltung des HC BSdL in der Sporthalle Neuenkamp in Remscheid. Ab 18 Uhr steigt dort ein Miniturnier dreier Landesligisten. Bei der 5. Bergischen Handball-Meisterschaft messen sich ab Samstag dann Dritt-, Regional- und Oberligisten. „Am Freitag steht der lokale Aspekt im Vordergrund. Am Samstag und Sonntag können sich die Handballfans dann auf attraktive Teams freuen“, erklärt Alexander Zapf, der beim gastgebenden Verein weiter als Spieler und Funktionär im Einsatz ist.

In der ersten Partie des Freitagabends messen sich ab 18 Uhr die Gastgeber mit der 2. Mannschaft der HG Remscheid, die in der zweiten Begegnung dann auf die HSG Radevormwald/Herbeck trifft (18.55 Uhr). Zum Abschluss findet um 19.50 Uhr das Spiel zwischen dem HC BSdL und den Radern statt. Anschließend soll dann der gesellige Teil des ersten Turniertages eingeläutet werden.

Mehr als zwölf Stunden Handball wird dann am Samstag in Neuenkamp geboten. Insgesamt acht Teams messen sich bei der Bergischen Handball-Meisterschaft. Gespielt wird in zwei Gruppen nach dem Modus Jeder gegen Jeden.

In der Gruppe A sind die 2. Mannschaft von Eintracht Hagen (Oberliga Westfalen), der LTV Wuppertal (Oberliga Niederrhein), der TSV Bonn rrh. (Regionalligist) und die HSG Siebengebirge (Oberliga) im Einsatz. Und hier gibt es bei allen Teams ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Die früheren HGR-Coaches Zapf und Frank Berblinger sind mittlerweile Trainer in Hagen und Bonn. Die Ex-Panther-Spieler Simon Schlösser und Bjarne Steinhaus laufen nun im Siebengebirge auf. Und Marc Ross ist in den unterschiedlichsten Funktionen beim LTV aktiv. Die Gruppe B wird angeführt vom Drittligisten SG Schalksmühle/Halver. Außerdem sind hier noch die Oberligisten Unitas Haan, der TuS Bommern und die HSG Gevelsberg-Silschede dabei.

Alle Gruppenspiele gehen am Samstag über die Bühne. Am zweiten Turniertag am Sonntag sind dann nur noch vier Mannschaften im Einsatz. „Wir verzichten bewusst auf die einzelnen Platzierungsspiele. Der Anreiz, da noch mal ran zu müssen, hält sich in Grenzen“, erklärt Zapf. Die jeweiligen beiden Erstplatzierten der Gruppen legen dann in den Halbfinals um 12 beziehungsweis 13 Uhr los. Die Partie um den dritten Platz wird um 14.30 Uhr, das Endspiel um 15.30 Uhr angepfiffen.

Saisoneröffnung der Bergischen Panther in Burscheid

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition: Einige Wochen vor dem Beginn der Meisterschaft in den unterschiedlichen Ligen veranstaltet der Drittligist an diesem Wochenende eine zweitägige Saisoneröffnung. Allerdings gibt es in diesem Jahr eine räumliche Veränderung. Da sich die Arbeiten in der Max-Siebold-Halle in Hilgen weiter hinziehen, müssen die Panther, wie schon beim Turnier vor einer Woche, in die Schulberg-Halle nach Burscheid umziehen. Da werden auch die ersten Heimspiele des Drittligisten im September ausgetragen.

Der erste Tag am Samstag gehört ganz dem weiblichen und männlichen Nachwuchs. Um 9.45 Uhr geht es am Morgen los. Im Einsatz in Testspielen sind Mannschaften von der E- bis A-Jugend. Die letzte Partie wird ab 19.05 Uhr über die Bühne gehen.

+ Panther-Rückraumspieler David Bleckmann ist unsanft ausgebremst worden und hat eine Gehirnerschütterung. © Doro Siewert

Alle Seniorenteams der Panther kann man dann am Sonntag in Augenschein nehmen. In einem vereinsinternen Duell messen sich um 11 Uhr die 3. (Landesliga) und die 4. Mannschaft (Bezirksliga). Die 2. Frauen-Mannschaft (Landesliga) trifft um 12.40 Uhr auf den Wermelskirchener TV. Um 14.20 Uhr testen die 2. Männer (Verbandsliga) gegen den MTV Köln II. Um 16 Uhr spielt dann der Drittligist gegen den Regionalligisten HSG Refrath/Hand. Zum Abschluss um 17.40 Uhr kommt es zum Duell der Oberliga-Frauen mit der HSG Refrath/Hand.

Beim Drittligisten muss aus personeller Sicht weiter improvisiert werden. „Aber das können wir ja“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz. So hat sich David Bleckmann am vergangenen Sonntag beim eigenen Turnier eine Gehirnerschütterung zugezogen. Sein Einsatz ist sehr fraglich. Justus Ueberholz, der in dieser Woche wegen seiner Hüftprobleme eine MRT-Untersuchung hatte, fehlt aus privaten Gründen. Joel Jünger fällt mit einer Schulter–Verletzung bis auf Weiteres aus. David Ferne ist noch auf Hochzeitsreise. Derweil ist Jonas Kämper nach seiner Operation seit dieser Woche wieder im Training und wird einen Kurzeinsatz bekommen.

Dauerkarten

15 Heimspiele tragen die Bergischen Panther in der 3. Liga in der Meisterschaftsrunde 2023/24 aus. Die Eintrittspreise dafür haben sich nicht geändert. 10 beziehungsweise 8 Euro (Rentner, Studenten, Auszubildende) kostet eine Tageskarte. Eine Dauerkarte gibt es für 130 beziehungsweise 100 Euro. Bei der Saisoneröffnung an diesem Wochenende, bei der der Eintritt frei ist, kann man Dauerkarten kaufen.