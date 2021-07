Lokalmatadoren laufen schon heiß

Die MSF Kräwinklerbrücke laden zur 47. Auflage ein. Auch Fahrer aus Holland sind dabei.

Von Andreas Dach

Irgendwie hat man die Bilder schon wieder vor Augen. Waghalsige Männer und Frauen drücken aufs Gaspedal ihrer dick bereiften Maschinen, heben mit ihren fahrbaren Untersätzen ab, fliegen durch die Luft und landen wenig später wieder. Es ist Jahr für Jahr ein Riesenspektakel, welches die Motocross-Fans in Radevormwald geboten bekommen.

Die Veranstaltung der MSF Kräwinklerbrücke, die an diesem Wochenende auf dem Gelände am Hahnenberg (zwischen Rade und Halver) zum 47. Mal ausgetragen wird, ist in die Rennserie um den ADAC-MX-Nordrhein-Cup eingebunden. Zwischen April und September finden auf nordrhein-westfälischem und zum Teil auch auf holländischem Boden insgesamt 14 Läufe statt.

Der in Radevormwald ist von den Terminen her mittig platziert – es handelt sich um das siebte Kräftemessen. Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 8 Uhr) werden über 400 Aktive auf der abwechslungsreichen Strecke erwartet. Angesichts des guten Wetters, welches prognostiziert wird, könnte es sogar die doppelte Anzahl an Zuschauern werden.

Nur in der Nacht soll es ein paar Tropfen regnen

„Im vergangenen Jahr hatten wir rund 700 Personen an der Strecke“, erinnert sich der 2. Vorsitzende Michael Kirchhoff. „Das ist immer stark witterungsabhängig.“ Diesmal könnte es „nur“ in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder ein paar Tropfen regnen. Ansonsten soll es bestens werden.

Beide Renntage sind gleich aufgebaut. Los geht es mit dem freien Training. Dann folgt das Zeittraining für alle Klassen. Gleichbedeutend mit dem Qualifying. Es schließen sich jeweils der erste und zweite Lauf an (ab 12 Uhr). Überwiegend werden Fahrerinnen und Fahrer aus NRW an den Start gehen. Aber auch aus Hessen sind Aktive gemeldet. Und eben aus den Niederlanden. Man darf gespannt sein.

Vor allem auf die Auftritte der Lokalmatadoren. Zumal einige von ihnen nach knapp der Hälfte der gesamten Serie sehr gut im Rennen sind. Wie Luis Leise und Julius Riepegerste, die in den Jugendklassen für die MSF Kräwinklerbrücke fahren (sie sind am Samstag zu erleben). Oder Max Kirchhoff, Ben Zeyen und Tim Zeyen, die in den diversen Leistungsklassen unterwegs sind. Letzterer fährt auch um die Deutsche Meisterschaft. In der Leistungsklasse 1 belegt er zurzeit einen starken siebten Rang, will sich auf heimischem Gelände noch weiter nach vorne verbessern. Ob es gelingt – das erfährt man am Sonntag.

Auch die Frauen sind sehr zügig unterwegs

Nicht zu vergessen sind die Frauen, für die eine eigene Wertung vorgesehen ist. Janice Jarosch (zurzeit 3.) ist ebenso gut im Rennen wie Luca-Marie Kettler (13.). Beiden gehören zu den Hoffnungsträgerinnen der MSF Kräwinklerbrücke.

Sie alle werden hervorragende Bedingungen auf der Strecke vorfinden. Dafür bürgt ein Team von 100 Ehrenamtlern, die am Wochenende, verteilt auf die beiden Tage, für einen guten Ablauf der Veranstaltung sorgen werden. „Wir freuen uns schon sehr“, sagt Michael Kirchhoff. Man kann es verstehen.

GUT ZU WISSEN EINTRITT Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt am Hahnenberg frei. Alle anderen zahlen fünf Euro. INFOS Wer weitere Informationen über die Veranstaltung einholen möchte, wird auf der Homepage des Ausrichters fündig: msf-kraewinklerbruecke.de

Am Samstag wird in folgenden Altersklassen gefahren: bis acht Jahre (bis 50 Kubikzentimeter), bis zwölf Jahre (bis 65 ccm), bis 15 Jahre (bis 85 ccm) und bis 18 Jahre (MX-2-Jugend). Und eben bei den Frauen. Der Sonntag ist den Leistungsklassen (bis 450 ccm) vorbehalten. Von der LK 3 (Anfänger) über die LK 2 (Schnellere) bis zur LK 1 (teilweise schon Semi-Profis).