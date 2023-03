Lokalmatadore schlagen sich am Kollenberg prima

Finale des NRW-Cross-Cups fand am Wochenende in Radevormwald statt.

Am vergangenen Wochenende fand in Radevormwald das Finale des NRW-Cross-Cups statt. Rund 280 Radsportaktive aus ganz Deutschland waren im Einsatz und ermittelten in insgesamt neun Läufen auf dem 2,8 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel im Stadion Kollenberg die Gesamtsieger.

Sehr erfolgreich schnitten dabei die Lokalmatadoren des Teams „Radsport Nagel“ ab. Wie in der U19. Dort holte sich Simon Frenken den Tagessieg. Der Gesamtsieg ging an Fynn Schreitmüller. Raphael Strunk und Nick Kausch belegten in der Gesamtwertung die Plätze drei und vier.

In der Elite-Klasse der Frauen sorgte Kaija Budde vom „Radsport-Nagel-CX-Team“ für eine große Überraschung. Sie war in Radevormwald nicht zu bezwingen und ließ dabei die starke Konkurrenz, unter der auch Profi-Fahrerinnen waren, hinter sich.

Pech hatte Tim Neffgen in der Klasse Elite-Herren, in der er um den Gesamtsieg fuhr. Nach einem technischen Defekt musste er am Sonntag mit dem siebten Platz und in der Gesamtwertung mit dem zweiten Rang zufrieden sein.

In der Elite-Klasse war Jonas Köpsel im Einsatz. Er belegte sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung den dritten Platz. Für Köpsel beginnt nun die internationale Mountainbike-Saison. -pk-