Linkshänder kommt aus der 3. Liga

HGR holt Julian Athanassoglou.

Von Peter Kuhlendahl

Im großen Interview der Woche, das am Donnerstag erschienen ist, hatte es Tobias Geske bereits angekündigt. Mittlerweile hat Regionalligist HG Remscheid Nägel mit Köpfen gemacht, und der Sportliche Leiter der HGR konnte vermelden: „Wir haben Julian Athanassoglou von der HSG Krefeld verpflichtet.“

Beim Drittligisten, der aktuell den zweiten Platz belegt und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga anpeilt, spielt der 21-Jährige auf Rechtsaußen. „Als Linkshänder kann er aber auch durchaus eine Alternative für den rechten Rückraum sein“, sagt Geske.

Athanassoglou lebt in Gummersbach und hat beim dortigen Bundesligisten auch den kompletten Nachwuchsbereich durchlaufen. Bei der U23 der Oberbergischen, der in der 3. Liga spielt, wird der künftige HGR-Spieler auch in der neuen Saison regelmäßig an Trainingseinheiten teilnehmen. „Auf seinen Wunsch und zusätzlich zum normalen Programm bei uns“, berichtet der Sportliche Leiter.

Möglich gemacht wurde dies dadurch, da es eine Zusammenarbeit zwischen den Remscheidern und dem Traditionsverein gibt. Die rührt daher, dass der HGR-Geschäftsführer Tiberius Jeck Beiratsvorsitzender beim Handball-Bundesligisten im Oberbergischen ist. Davon könnte der Regionalligist auch bei den weiteren Planungen für den personellen Kader im Hinblick auf die neue Saison profitieren.