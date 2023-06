Lindmeyer greift nach Kurzurlaub an

Padel-Tennis: Deutschlands Bester hat bei den Eltern in Hückeswagen Kraft getankt.

Hückeswagen. Seine Zeit ist knapp bemessen. Da kommt so ein Feiertag für Johannes Lindmeyer wie gerufen. Am Donnerstag (Fronleichnam) hat er seine Eltern in Hückeswagen besucht. Endlich mal wieder. „Kurzurlaub“ nennt das der 30-Jährige. Den braucht der Sportstudent (DSHS Köln) hin und wieder. Ist er als deutsche Nummer eins im Padel-Tennis doch viel unterwegs.

Beispiele gefällig? Nun, gleich nach dem Besuch seiner Eltern Bernd und Angelika geht es für ihn und seinen Spielpartner Matthias Wunner weiter nach Hamburg. Dort macht die German Padel Tour an diesem Wochenende Halt. Im Center Court der Active City Arena in Heiligengeistfeld, wo bis zu 2000 Zuschauer zuschauen können. „Unser Ziel ist, das Ding zu gewinnen“, schildert Lindmeyer, der lange Jahre erfolgreich Tennis gespielt hat, bevor ihn die Trendsportart Padel-Tennis vor knapp fünf Jahren gepackt hat. Mit Wunner bildet er das top-gesetzte Team. Kein Wunder, dass man das hoch dotierte Preisgeld im Visier hat.

Die beiden sind bestens aufeinander abgestimmt und nutzen den Wettkampf in der Nordmetropole fernab der Lukrativität als Vorbereitung auf noch spektakulärere Wettkämpfe. Am 19. Juni beginnen im polnischen Krakau die European Games. Lindmeyer und Wunner vertreten beim Padel-Tennis das Team Deutschland. „Als einziges Herrenteam“, wie Lindmeyer herausstellt, wird man sich mit den besten Spielern Europas messen. Gerade erst hat er sportmedizinische Untersuchungen hinter sich gebracht. „Sie hat in Wuppertal vier Stunden gedauert.“ Vonseiten des Verbandes will man nichts dem Zufall überlassen.

Ist es doch nicht ausgeschlossen, dass Padel-Tennis in absehbarer Zeit olympisch wird. 2028 könnte es in Los Angeles so weit sein. Dann noch mit dem in Köln lebenden Lindmeyer? Immerhin wäre er dann bereits 35 Jahre alt. Er bleibt realistisch: „Wir müssen abwarten, ob wir dann noch Team eins in Deutschland sind.“ Die Entwicklung geht rasend schnell weiter. Die Sportart wird immer beliebter, immer populärer. Neue Personen springen auf den Padel-Zug auf. Sie werden jünger, schneller, athletischer. Ist Padel doch die am schnellsten wachsende Sportart der Welt, fast täglich werden in Deutschland neue Courts eröffnet.

Kampflos werden Deutschlands Beste – Padel wird immer im Doppel gespielt – ihre Spitzenposition so schnell nicht abgeben wollen. Zumal die aufstrebende Sportart nicht alterslimitiert ist. Viel entscheidet sich auch über die Taktik, über die Erfahrung. Zunächst aber leben sie im Hier, im Jetzt.

Dazu gehört auch der Blick auf den Oktober 2023. Dann findet die Europameisterschaft statt, wobei der Austragungsort noch nicht bekannt ist. Und auch noch nicht, ob Lindmeyer plus sein Spielpartner Wunner nominiert werden. „Das ist Sache des Nationaltrainers“, sagt Lindmeyer. Der Spanier, der in Barcelona eine Tennisakademie leitet, kennt die Qualitäten des Duos.

Vielleicht orientiert er sich bei den Überlegungen ja auch an der World Padel Tour, die zwischen dem 23. September und 1. Oktober Station in Düsseldorf macht. Die einzige auf deutschem Boden. Lindmeyer ist selbstverständlich dabei. Ob er dann noch immer von dem „Urlaubstag“ in Hückeswagen zehren kann, sei mal dahingestellt. Zu dem gehörte auch ein Besuch des Drachenbootrennens auf der Bever. „An dem“, sagt Lindmeyer, „haben wir mit einem Team sonst immer selbst teilgenommen.“ Diesmal hat man nicht genug Leute zusammenbekommen. Das ist beim Padel-Tennis einfacher . . .

Padel-Tennis

Die sich rasant entwickelnde Sportart stellt eine Mischung aus Tennis und Squash dar. Sie wird als Doppel und in einem nach oben geöffneten Kasten gespielt. In Spanien und Südamerika ist Padel am meisten verbreitet.