LG Remscheid: So sehen die Wettkämpfe aus

Remscheid. Die Wetterprognosen versprechen angenehme Temperaturen, Regen ist nicht in Sicht. Fast schon so etwas wie die halbe Miete für die LG Remscheid, die vor dem Wochenende des Jahres steht. Sie richtet am Sonntag bereits die 30. Auflage des Schülersportfestes aus. Zwischen 10 und 18 Uhr werden Aktive des Gastgebers und aus Vereinen der Region in diversen leichtathletischen Disziplinen in den Altersklassen U12 und U14 ihr Können zeigen. Dazu kommen Starts der U16 über 100 Meter und 300 Meter sowie der Erwachsenen über 100 Meter und 400 Meter. Voraussichtlich 200 Sportlerinnen und Sportler werden im Stadion Reinshagen dabei sein.