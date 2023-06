LG erwartet 200 Aktive

Remscheid. Dieser Donnerstag steht bei der LG Remscheid im Zeichen einer leichtathletischen Doppelveranstaltung. Die Wettbewerbe beginnen im Stadion Reinshagen um 10 Uhr. Dabei richtet die LG die Vorrunde des U14-Nachwuchscups (Region Mitte) aus. Es treten 13 Mannschaften der männlichen und weiblichen Jugend U14 an. Zeitgleich finden die Qualifikationswettkämpfe der männlichen und weiblichen Jugend U20 in zwölf verschiedenen Disziplinen mit drei weiteren Mannschaften statt. Gerechnet wird an diesem Fronleichnamstag mit 200 Aktiven der Region. ad