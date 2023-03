Letztes Derby der Hallensaison steht an

Finale in der Niederrheinliga.

Am kommenden Wochenende finden in der Winterhallenrunde der Niederrheinliga die letzten Spiele statt. Dabei kommt es bei den Herren 60 am Samstag (14 Uhr, Hägener Straße) ein letztes Mal zum Derby zwischen Rot-Weiß Remscheid und Grün-Weiß Lennep, da die Gäste den Klassenerhalt nicht schaffen werden. „Aus personeller Sicht ist bei uns längst nicht alles an Bord. Wir werden aber ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen“, kündigt Rot-Weiß-Sprecher und -Spieler Michael Rohwer an, der zudem einen Neuzugang für die die Sommerrunde in der Niederrheinliga vermeldet, die Ende April beginnt. Für Andreas Maurer kommt Stephan Brauckmann vom TC Fröndenberg, der in der DTB-Rangliste der Herren 60 Platz 15 belegt.

Mit einem Heimspiel endet auch die Saison der Herren 65 von Rot-Weiß. Am Sonntag (11 Uhr) ist Tabellenführer TC Raffelberg in Remscheid zu Gast. Derweil müssen die Damen 40 des Vereins am Samstag um 18.15 Uhr beim TC Holthausen ran, der auch an der Spitze der Niederrheinliga steht.-pk-