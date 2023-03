Letzte Chance auf den Klassenerhalt ist dahin

Frauen: Ober- und Verbandsliga

Von Fabian Herzog und Peter Kuhlendahl

Oberliga: TV Lobberich – Bergische Panther 25:24 (17:17). Die Gäste zeigten beim Tabellendritten eine tolle kämpferische Leistung, schrammten dann aber knapp an einer großen Überraschung vorbei. „Schade. Es war aber ein gutes Spiel von uns. Darauf können wir aufbauen“, erklärte Frauenwart Christian Schmitz. Dank eines berechtigten Siebenmeters kamen die Gastgeberinnen in der Schlussminute zum Erfolg. Tore: Ern (6), A. Schmitz (5), Salz (5/1), P. Schmitz (4), Sahbaz (2), Völkel (1), Rath (1/1).

Oberliga: HSG Rade/Herbeck – HSV Überruhr II 19:27 (9:12). Der Wille war da, im eminent wichtigen Kellerduell den Bock umzustoßen, was alleine Torhüterin Annika Konopka verdeutlichte. Die war bis Samstagmorgen aus beruflichen Gründen noch im Bayerischen Wald unterwegs, machte sich dann auf den 700 Kilometer langen Rückweg und kam kurz nach dem Treffpunkt an der Halle an.

Verhindern konnte sie dann aber auch nicht, dass die HSG ihre wohl letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt vergab. „Wir bringen es momentan nicht auf die Platte, Druck aus dem Rückraum zu erzielen“, analysierte Trainer Michael Bartsch. Nur in der Anfangsphase hielt das Schlusslicht mit dem Drittletzten mit. Ab dem 4:4 (13.) zogen die Gäste zunächst auf 8:4 (16.) weg und setzten sich nach der Pause endgültig ab. Tore: Ackermann (6/3), Voss (4/1), Schirrmacher, Krause, Heilmann (je 2), Röhrig, Wingenbach, Kevenhörster (je 1).

Verbandsliga: Wermelskirchener TV – HG Kaarst/Büttgen verlegt. Wegen Personalmangels hatte der WTV um eine Verlegung gebeten. Diesem Wunsch wurde dann relativ kurzfristig auch entsprochen. Nachholtermin ist Donnerstag, der 23. März, um 20.20 Uhr in der Dabringhauser Mehrzweckhalle.