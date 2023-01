Lenz läuft zum ersten Mal für Germania auf

16 Tore in 16 Spielen hat Luca Lenz in der aktuellen Meisterschaftsrunde in der Bezirksliga für den SC Ayyildiz Remscheid erzielt. Damit steht der Stürmer beim Torjäger-Wettbewerb des Remscheider General-Anzeigers um den Goldenen Schuh auf dem ersten Platz. Doch die begehrte Trophäe wird er am Ende der Saison im kommenden Frühjahr nicht überreicht bekommen. Lenz hat den SCA in der Winterpause verlassen und sich dem Ligakonkurrenten SSV Germania Wuppertal angeschlossen.