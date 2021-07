Lenneper kämpfen um EM-Qualifikation

Fußballer können Ticket klarmachen.

Von Fabian Herzog

Auf das Singen der Nationalhymne hat er verzichtet. „Aber ein T-Shirt vom DFB, das wir bekommen haben, hatte ich an“, erzählt Matthias Winkler nach seinem offiziellen Nationalmannschaftsdebüt. Im Rahmen der Qualifikation für die nächste Fußball-Europameisterschaft bestritt der Lenneper vor wenigen Tagen an der Seite seines Teamkollegen Payam Zeinali fünf Partien, nach denen Deutschland die Gruppe anführt und beste Chancen hat, sich an diesem Montag das Ticket für die kontinentale Endrunde zu sichern.

Sie, liebe Leserin und lieber Leser, fragen sich sicher: Fußball in Zeiten von Corona? Ein Länderspiel? Habe ich etwas verpasst? Zur Erklärung: Es handelt sich um E-Sport, also das Spielen auf einer Konsole. Dies beherrscht Winkler so gut, dass er vom Deutschen Fußball-Bund in ein neu geschaffenes Nationalteam berufen wurde, das gegen andere Nationen um den EM-Titel kämpfen soll. Dafür muss aber eben zunächst eine Qualifikation gespielt werden.

Statt in einer stimmungsvollen Arena trat Winkler in den heimischen vier Wänden an. „Eigentlich hätten wir auf Schalke spielen sollen, was aber wegen des Virus nicht stattfinden konnte“, berichtet der Lenneper, der für die Gelsenkirchener auf Ligaebene spielt und dort, in den Katakomben des Stadions, beste Bedingungen gewohnt ist. Aber auch zu Hause fühlt er sich wohl. Zusammen mit Zeinali – jeder spielte immer eine Partie, anschließend wurden die Resultate addiert – gelangen Siege gegen Bulgarien (6:1), Estland (3:1), Gibraltar (17:1), Ungarn (5:2) und den härtesten Widersacher Türkei (3:2).

Mike Linden will Winklers Vorlage an diesem Montag verwandeln

Damit hat Deutschland beste Chancen, als Gruppenerster ein Ticket auf direktem Weg zu lösen. Die Zweitplatzierten der zehn Gruppen spielen sechs weitere Plätze aus. An diesem Montag greift mit Mike Linden auch der zweite Lenneper ins Geschehen ein. Er spielt zusammen mit Mehrab Esmailian die Rückrunde und hofft, die Tabellenführung zu verteidigen.

Wann die EM dann ausgetragen wird, ist auch für die E-Sportler völlig offen. Schließlich sollte sie in großem Rahmen zelebriert und in das analoge Turnier integriert werden. Aber dieses wurde bekanntlich um ein Jahr verlegt.