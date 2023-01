Lenneper grämen sich nicht

Gegen den Tabellenzweiten BW Elberfeld verlor der TC Grün-Weiß Lennep.

Am vorletzten Spieltag der Wintersaison gab´s für die Herren 30 des TC Grün-Weiß Lennep in der Niederrheinliga nichts zu holen. Gegen den Tabellenzweiten BW Elberfeld zog die Mannschaft um Dennis Bonna mit 1:5 den Kürzeren. „Das geht so in Ordnung“, bilanzierte der Teamsprecher.

Schon in den Einzeln hatten Dennis Kürten (4:6, 2:6), Ulrich Klatt (0:6, 0:6) und Christian Geißler (1:6, 3:6) wenig bis gar kein Land gesehen, Bonna selbst war zumindest nah dran an einem Matchpunkt. Doch nach einem 6:3 im ersten Satz musste er die beiden folgenden Durchgänge mit 2:6 und 8:10 abgeben. Im Doppel holte Bonna zusammen mit Kürten durch ein 6:2 und 7:5 dann immerhin den Ehrenpunkt, während Klatt und Marcel Henze knapp (6:4, 2:6, 6:10) unterlagen. Was die Lenneper nur bedingt grämte. „Den Klassenerhalt haben wir trotzdem sicher“, sagte Bonna. Fortgesetzt wird die Niederrheinligasaison, auch in den meisten anderen Altersklassen, am 11./12. Februar. fab