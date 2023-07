Lenneper beleben Peter-Hausmann-Turnier neu

Vor vier Jahren fand die Veranstaltung zum letzten Mal statt. Jetzt kommt es zu einer Neuauflage.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Auf der Anlage im Schneppendahl soll am 5. und 6. August die fünfte Auflage des Peter-Hausmann-Turniers stattfinden, das Grün-Weiß Lennep ausrichtet.

„Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben uns in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt wollen wir die Veranstaltung wieder neu beleben“, erklärte Martin Hausmann. Der Sohn des früheren Vorsitzenden Peter Hausmann hat die Turnierleitung von Peter Branscheid übernommen und hat Hans Schildmann, Karl-Heinz Jung sowie Gisela Großer an seiner Seite.

Die Veranstalter hadern ein wenig mit dem Termin. „In diesem Jahr gab es leider keinen anderen“, berichtet Schildmann. „Wir streben aber an, dass wir im nächsten Jahr wieder Ende Juni das Turnier ausrichten können“, ergänzt Hausmann. Da es am ersten August-Wochenende weitere ähnliche Veranstaltungen gibt, steht die Austragung einer Spielklasse mangels Teilnehmern auf der Kippe.

Das Turnier, das vor einigen Jahren als Nachfolge-Veranstaltung des Senioren-Doppelturniers des TC Mannesmann ins Leben gerufen wurde, sollte bei den Herren in den zwei Klassen 80+ und 120+ gespielt werden. Hier müssen die Doppelpartner zusammen 80 beziehungsweise 120 Jahre alt sein. In der älteren Klasse ist bereits die erhoffte Anzahl von 16 Doppeln erreicht worden. Weitere Meldungen sind natürlich möglich. In der Klasse 80+ ist die Nachfrage allerdings sehr mau.

„Aus diesem Grund könnte es sein, dass wir nur in einer Klasse spielen werden und aus zwei Turniertagen einer wird“, sagt Hausmann, der aber darauf setzt, dass es noch weitere Anmeldungen gibt. Das gilt auch für die Damen. Hier gibt es ein Doppelturnier ohne Altersbeschränkung.

Geplant ist, dass eine Vorrunde mit drei bis vier Doppeln in Gruppen gespielt wird. Dann geht es in einer Haupt- und einer Trostrunde weiter. Das Nenngeld beträgt 30 Euro. Darin enthalten sind Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen. Meldungen bis zum 31. Juli sind bei Karl-Heinz Jung telefonisch (0 21 91/96 37 94 oder 0 171/2 16 42 83) oder per Mail (junghackenberg1@t-online.de) möglich.