Leidensgenossen greifen mit unterschiedlichen Vorzeichen neu an

Die Kreisliga A unter der Lupe: Diesmal mit dem SC 08 Radevormwald und dem BV Burscheid.

Radevormwald/ Burscheid. Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten zweier Leidensgenossen kaum sein können. Während für den BV Burscheid der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga im Prinzip schon in der Winterpause feststand, erwischte es den SC 08 Radevormwald am letzten Spieltag. Beide finden sich nun in der Kreisliga A wieder.

SC 08 Radevormwald

Den 4. Juni 2023 wird wohl kein Rader Spieler so schnell vergessen. Trotz des 4:0 gegen Dabringhausen konnte die Klasse nicht gehalten werden, weil die Konkurrenz nicht mitspielte. „Das hat schon wehgetan und einige Tage gebraucht, um es zu verdauen“, blickt Kapitän Joel Schneider zurück. Noch am selben Abend aber steckte das Team die Köpfe zusammen und schwor sich ein, „den Karren gemeinsam aus dem Dreck“ ziehen zu wollen.

Es hat jedoch nicht viel gefehlt und Schneider hätte „seinen“ SC 08 verlassen. Jahrelang hatten andere Vereine an ihm gebaggert. Doch die Verbundenheit des 28-Jährigen zum Kollenberg war so groß, dass er einen Korb nach dem anderen verteilte. „Jetzt hatte ich Angebote aus der Landesliga und war drauf und dran, zu wechseln“, gibt Schneider zu. Doch er entschied sich erneut für Nullacht. Möchte den Betriebsunfall Kreisliga-Abstieg mit korrigieren.

+ Max (l.) und Basti Kratz bilden ab sofort das neue Trainerduo des BV Burscheid. © Fabian Herzog

Weil zudem Eren Eryürük, Torhüter Jonas Wagenpfeil (beide SV 09/35) und Ferhat Özmen (nach Pause) zum Kader gestoßen sind und nur Keeper Yannik Prahl (SC Obersprockhövel) den Verein verlassen hat, sind die Rader für die Kreisliga A besser aufgestellt als in den vergangenen Bezirksliga-Jahren. „Deswegen ist der Aufstieg auch unser klares Ziel“, sagt der Kapitän. Zumal Zeljko Nikolic für große Qualität steht. „Er“, sagt Joel Schneider über den neuen Trainer, „ist ein Geschenk für uns. Das müssen wir als Spieler nur noch annehmen.“

BV Burscheid

Mit gleich zwei neuen Coaches geht der BVB die Saison an – wobei diese wahrlich keine Unbekannten sind. Max (29) und Basti Kratz (27) spielen nicht nur schon viele Jahre für den Verein, sondern haben sich parallel dazu als Jugendtrainer bewährt. Nun übernehmen sie in spielender Funktion die 1. Mannschaft und haben sich viel vorgenommen. „Wir wollen am Image des Vereins arbeiten und diesen wieder attraktiver machen“, verdeutlicht Basti Kratz. Die Tabellenplatzierung spiele dabei gar nicht so eine große Rolle. „Oben mitspielen“, nennt Max Kratz das Ziel.

Viel hänge dabei davon ab, wie sich das mit einem Durchschnittsalter von knapp unter 21 Jahren extrem junge Team – die komplette U19 ist aufgerückt – im Seniorenbereich zurechtfindet. „Das ist ja schon ein Schritt“, findet Basti Kratz, der mit seinem Bruder, Jan Stahlmann, Jan Hammans sowie Neuzugang Ramazan Karacaer (TG Hilgen) für den Faktor Erfahrung zuständig ist. Beide Spielertrainer wollen auch gemeinsam auf dem Platz stehen und werden dann von Abdul Brahimi, Eckhard Schnitzler oder Nico Pfeffer an der Seitenlinie vertreten. Positiv bemerkbar machen könnte sich, dass mit Tom Jalowietzki, Amine Brahimi, Hüseyin Yalcin und Ousama Asrout vier A-Jugendliche in der turbulenten vergangenen Saison schon reichlich Einsatzminuten gesammelt haben.