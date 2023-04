Leichtathletik: Zwei starke Ergebnisse

Ein Besuch (bei der Familie) in der Hauptstadt lohnt sich immer. Und wenn dann noch dort der Berlin-Halbmarathon mit über 27 000 Teilnehmern stattfindet, ist es fast eine Pflichtveranstaltung für Vater und Sohn. Der mittlerweile in Berlin lebende Remscheider Daniel Lipus erreichte das Ziel nach 1:13:12 Stunden. In der Altersklasse M35 landete er damit auf einem hervorragenden 35. Platz (2403 Starter).