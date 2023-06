Amelie Klug knackt nicht nur ihre Bestzeiten – sondern auch zwei Normen

Die Remscheiderin startet für den TSV Bayer 04 Leverkusen. Nun soll es zu den Deutschen Meisterschaften gehen.

Remscheid. Überragender Start in die Freiluft-Saison 2023 für die Leichtathletin Amelie Klug. Die Remscheiderin, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, trumpfte in den vergangenen Tagen mit zwei persönlichen Bestleistungen auf. Zunächst gelang ihr dies bei der „7. Langen Laufnacht“ in Karlsruhe, wo sie über 800 Meter auf eine formidable Zeit von 2:09,70 Minuten kam.

Die 20-Jährige bestätigte ihre sehr gute Frühform beim „Flanders Cup“ im belgischen Oordegem beim Lauf über 1500 Meter. Dort stellte sie ihre neue Bestmarke auf 4:25,96 Minuten. Wunderbarer Nebeneffekt: Damit hat Klug, die einst bei der LG Remscheid ihre ersten leichtathletischen Schritte getan hat, zwei geforderte Normen unterboten.

Und zwar in beiden Disziplinen für die U23-DM am 1. und 2. Juli in Göttingen wie auch für die Frauen-DM eine Woche später in Kassel (8./9. Juli). Starten wird Amelie Klug bei den Titelkämpfen voraussichtlich jeweils über die längere Distanz. ad