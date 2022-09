Leichtathletik: RSV-Duo läuft auf der Kö

Am traditionellen Kö-Lauf in der Düsseldorfer Innenstadt haben am vergangenen Wochenende auch zwei Aktive des Remscheider SV teilgenommen. Im Einsatz waren Noah Bader und Christian Werth, die die Distanz über fünf Kilometer absolvierten. Bader meisterte die Strecke in 17:33 Minuten. In 17:44 Minuten lief Werth auf den dritten Platz in der Altersklasse M35. pk