Lara Christiansen und der DM-Hattrick

Lara Christiansen will bei der U20-DM in Rostock ins Finale laufen.

Die Lenneper Leichtathletin startet an diesem Freitag beim U20-Wettstreit in Rostock.

Remscheid. Ereignisreiche Wochen und Monate liegen hinter ihr. Was für Lara Christiansen nicht zwingend bedeutet, ab sofort eine ruhigere Kugel schieben zu können. Im Gegenteil – denn: Bei der Lenneper Leichtathletin jagt im Sommer 2023 ein Highlight das nächste. Gerade erst hat sie bei der U23-DM in Göttingen ihre Premiere auf diesem Niveau gefeiert, nun wartet in Rostock die nächste nationale Herausforderung. Bei den Deutschen Meisterschaften der U20 geht die 17-Jährige erneut über die 800 Meter an den Start und hofft darauf, nicht nur das Halbfinale an diesem Freitag bestreiten zu können: „Das Finale der besten Acht zu erreichen, wäre für mich ein großer Schritt.“

Wobei sich Christiansen bewusst ist, wie hoch die Hürde an der Ostsee ist. „Ich bin als Elfte von 13 Teilnehmerinnen gemeldet. Um ins Finale zu kommen, muss ich auf jeden Fall persönliche Bestleistung laufen. Aber das traue ich mir auch zu.“ Aktuell liegt ihr Rekord über die 800 Meter bei 2:16,30 Minuten, den sie aber innerhalb weniger Monate enorm verbessern konnte. „Im Februar war es noch eine 2:21“, erzählt die Lenneperin.

Maßgeblich zu diesem Leistungssprung geführt habe ein erneuter Vereinswechsel. Nachdem sie sich 2019 von ihrem Stammverein LG Remscheid zum TSV Bayer Leverkusen verändert hatte, schloss sich Christiansen im Februar der LGO Dortmund an. „In Leverkusen lief es nicht mehr optimal“, begründet sie. „Da habe ich mich in den letzten drei Jahren eigentlich nicht mehr wirklich verbessert.“ Bei ihrem neuen Verein, der speziell im Laufbereich für exzellente Arbeit steht, sei sie dagegen happy: „Ich trainiere dort nicht härter, aber anders. Und das hat sich bei mir direkt bemerkbar gemacht.“

Ihr Ziel: Auf den letzten 300 Metern mit der Spitze mitmischen

Bei ihren Wettkämpfen startet die 17-Jährige aber bis zum Ende der Saison weiterhin für Bayer. Wie auch in Göttingen bei ihrer ersten Einzel-DM, wo sie wie Amelie Klug („Wir kennen uns aus der Trainingsgruppe“), die andere Remscheider Top-Athletin, Pech mit der Einteilung der Vorläufe hatte. „Ich war in dem deutlich schnelleren“, erzählt Christiansen. So lief sie der Musik sprichwörtlich hinterher und belegte mit einer Zeit von 2:18,56 Minuten den 15. Platz. „Das sind die Erfahrungen, die man machen muss“, schätzt sie das Erlebte realistisch ein. Zumal alleine das Dabeisein im „tollen Stadion“ schon etwas Besonderes war. Und dann stand dort auch plötzlich noch ihr Vater Guido Christiansen vor ihr und stattete der Tochter einen Überraschungsbesuch ab: „Das war toll.“

Lara Christiansen möchte auch in Rostock ein möglichst gutes Bild abgeben.

Möglicherweise, wenn es eben nicht mit dem Finaleinzug klappt, dient auch die U20-DM in Rostock an diesem Wochenende „nur“ dem Sammeln weiterer Erfahrung. Schließlich ist dort auch ein hochkarätiges Feld am Start. Für das steht vor allem Jana Marie Becker, die zu den größten deutschen Nachwuchstalenten auf der Mittelstrecke gehört. Die ebenfalls 17-Jährige vom Königsteiner LV aus dem Taunus lief die 800 Meter vor einem Monat in 2:02,91 Minuten. An ihr wird sich Lara Christiansen nicht orientieren. Wobei sie speziell dann, wenn das Tempo auf den letzten 300 Metern angezogen wird, noch besser mitmischen möchte.

Schon jetzt freut sich die Lenneperin darauf, ihren DM-Hattrick dieses Jahres perfekt zu machen. Am 16. September steigt in Berlin der Team-Wettbewerb für die Jugend, für den sich Christiansen mit Bayer qualifiziert und dabei sogar auf eher ungewohntes Terrain begeben hat. Bei der Quali in Leverkusen übernahm sie die 3000 Meter. „Dabei laufe ich die längeren Distanzen gar nicht so gerne“, gibt sie zu. Aber was tut man nicht alles für die Mannschaft. Und dafür, als Sportlerin ereignisreiche Wochen und Monate zu erleben.

Schule

Neben den sportlichen Herausforderungen steuert Lara Christiansen dem schulischen Höhepunkt entgegen. Auf der Sophie-Scholl hat die Lenneperin gerade die 12. Klasse erfolgreich gemeistert („Ich bin so mittel“) und visiert im nächsten Jahr das Abitur an.