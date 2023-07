„Ich bin dankbar für ein Superumfeld“

Die Remscheider Leichtathletin Amelie Klug spricht über die Zeit zwischen zwei Deutschen Meisterschaften, ihre Ziele und die kommende Saison.

Remscheid. Am vergangenen Wochenende hat sie den siebten Platz bei der U23-DM in Kassel belegt. An diesem Samstag und Sonntag geht Amelie Klug wieder über 1500 Meter bei der DM an den Start – diesmal im Frauenwettbewerb und in Kassel. Zwischendurch hat sich die 20-Jährige den Fragen der RGA-Sportredaktion im sonntäglichen Podcast „Abpfiff“ bei Instagram gestellt. Wir haben das Gespräch nochmal zusammen gefasst.

Amelie Klug über Erlebnisse und Erfahrungen bei der U23-DM:

Am Samstag im Vorlauf hat alles gut geklappt, ich habe mich gut gefühlt. So habe ich mir gedacht, dass ich einfach Spaß haben möchte. Es war dann kein typisches Rennen, welches von Taktik geprägt ist, sondern ein sehr schnelles Rennen. Für einige ging es noch um Normen. Von Anfang an haben alle Gas gegeben. Ich bin einfach mitgelaufen und freue mich, dass eine Bestzeit herausgesprungen ist.

Klug über die Taktik in Läufen bei einer Länge von 1500 Metern:

Man kann nicht sagen, dass ich das Taktieren nicht mag, aber so, wie es im Finale gelaufen ist, hat es schon gut für mich gepasst.

Klug über ihre sportliche Entwicklung:

Bis zum Jahr 2017 war ich bei der LG Remscheid, 2018 und 2019 bin ich für den FC Schalke 04 gelaufen. Seit 2020 bin ich bei Bayer Leverkusen.

Klug über ihre Erwartungen bezüglich der DM der Frauen in Kassel am kommenden Wochenende:

Das wird bestimmt ein cooles Erlebnis. Möglicherweise mit Europameisterin Hanna Klein an der Startlinie zu stehen und zu ihr aufzugucken – das werde ich genießen. Für mich geht es um nichts. Es wäre cool, ins Finale zu laufen.

Klug, sonst als sehr ehrgeizig bekannt, über die von ihr selbst formulierte Zurückhaltung:

Ich kann vielleicht noch einen Ticken schneller laufen und noch näher an eine Zeit von 4:20 Minuten herankommen. Mal schauen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.

Klug über die Zeit zwischen zwei Deutschen Meisterschaften:

Am Montag habe ich einen lockeren Dauerlauf über 12 Kilometer auf dem Programm gehabt, am Dienstag einen kleinen Kraftakzent gesetzt und am Mittwoch noch eine Tempoeinheit absolviert. Danach galt und gilt die ganze Konzentration den Titelkämpfen in Kassel.

Klug über die Vereinbarkeit von Studium und Training auf höchstem Niveau:

Ich studiere Zahnmedizin in Köln, und das bereitet mir große Freude. Es ist nicht ganz einfach, das mit dem Training in Einklang zu bringen. Aber dadurch, dass ich eine Wohnung in Köln habe und der Weg zur Uni nicht weit ist, ist mir schon einmal sehr geholfen. Mir ist insgesamt ein Superumfeld geschaffen worden, auch was das Training beim TSV Bayer Leverkusen angeht. Da bin ich sehr dankbar für.

Klug über Remscheid und ihre Familie:

Ich bin nach Möglichkeit immer am Wochenende zu Hause. Ich bin sehr gerne bei meiner Familie.

Klug über die weiteren sportlichen Ziele in diesem Jahr:

Nach der Frauen-DM in Kassel ist erst einmal zwei Wochen Pause. Da kann man dann auch einmal den Kopf ein wenig abschalten. Danach wird weiter trainiert. Unter anderem steht erstmals für mich auch ein Höhentrainingslager an, das in Sankt Moritz stattfinden wird. Mal schauen, eventuell bestreite ich im Herbst ein paar Crossläufe, und vielleicht melde ich auch für den Röntgenlauf. Das ist eine schöne Veranstaltung in Remscheid, die ich fürs Training nutzen würde.

Zur Person

Amelie Klug wurde am 11. Mai 2003 in Remscheid geboren und hat ihr Abitur auf dem Emma-Herwegh-Gymnasium gemacht. Die Studentin der Zahnmedizin (Köln) gehört zu den stärksten deutschen Mittelstrecklerinnen ihrer Altersklasse. Ihre liebsten Strecken sind die 800 und vor allem die 1500 Meter.

Weitere Themen aus dem Lokalsport der Region.