Leichtathletik: Raabe landet vorne

Inge Raabe (TuRa Süd) dominierte den vierten Werler Sechs-Stunden-Lauf

Sie bringt als Läuferin einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit und versteht es bestens, mit widrigen Bedingungen umzugehen. Den Beweis trat Inge Raabe (TuRa Süd) einmal mehr an und dominierte den vierten Werler Sechs-Stunden-Lauf. Auf der 7,5 Kilometer langen Rundstrecke mit jeweils 100 Höhenmetern mussten im Stadtwald Singletrails, matschige Wege und heftige Anstiege bewältigt werden.

Dies alles bei Regen, Sonne und Wind. Obwohl die Remscheiderin mehrmals umknickte, kam Inge Raabe auf eine Laufstrecke von 55 Kilometern und siegte damit in der Frauenwertung. Zudem belegte sie in dem Feld von 78 Läuferinnen und Läufern in der Gesamtwertung den vierten Rang. ad