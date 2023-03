Leichtathletik: LG-Nachwuchs aktiv

Am vergangenen Sonntag fand in Solingen ein Leichtathletik-Sportfest für Kinder statt. Daran nahmen auch Aktive der U8 und der U10 der LG Remscheid teil. Gestartet wurde in vier Disziplinen. Die U8, die in der Teamgesamtwertung den vierten Platz belegte, siegte in der Disziplin Zielweitsprung.