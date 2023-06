Trier/Remscheid. An der 37. Auflage des Trierer Stadtlaufs hat auch ein Läufer aus Remscheid teilgenommen. Toni Leyendecker von TuRa Süd war beim Halbmarathon am Start. Bei hochsommerlichen Temperaturen meisterte er die Distanz von 21,1 Kilometer in 1:54:14 Stunden. In der AK 65 belegte er damit den zweiten Platz. pk