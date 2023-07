Leichtathletik: Amelie Klug belegt bei DM Rang 7

Was die Remscheiderin sich vorgenommen hat - und was daraus geworden ist.

Remscheid/Göttingen. -ad- Kompliment, Amelie Klug. Die Remscheider Leichtathletin, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, hat bei den Deutschen Meisterschaften der U23 in Göttingen die von ihr selbst gesteckten Ziele im 1500-Meter-Lauf erreicht. Und das auf beeindruckende Weise.

Ziel eins hatte gelautet: „Ich möchte in das Finale einziehen.“ Das gelang ihr mit der neuntschnellsten Vorlaufzeit.

Sie kam am Samstag im ersten Halbfinale auf respektable 4:29,73 Minuten. Damit war sie in dem Zwölferfeld dabei, das sich am Sonntagmittag um 12.15 Uhr auf den finalen Weg machte.

Klugs zweites Ziel hatte geheißen: „Ich möchte gerne unter die ersten acht Läuferinnen kommen.“ Auch das schaffte sie. Sie wurde Siebte – mit persönlicher Bestzeit (4:24,74 Minuten).