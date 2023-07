Leichtathletik: Finale knapp verpasst

Für Lara Christiansen fehlte nicht viel.

Remscheid/Rostock. Viel fehlte nicht und Lara Christiansen hätte ihr Ziel bei der Deutschen U20-Meisterschaft in Rostock erreicht. Die Lenneper 800-Meter-Läuferin verpasste den Sprung ins Finale aber knapp.

Wie schon bei der U23-DM ein paar Wochen zuvor in Göttingen hatte sie das deutlich schnellere Halbfinale erwischt und mit einer Zeit von 2:18,81 Minuten, mit der sie nicht ganz an ihre Bestmarke (2:16,30) herankam, Rang sechs belegt. Wenn man bedenkt, dass die Fünftplatzierte ihres Vorlaufs in 2:16,57 Minuten das Finale erreichte, wird klar, wie eng es war. fab