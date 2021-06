Für Leichtathleten geht es hoch hinaus

Thorben Könemund ist schon fit für die DM.

Der Wermelskirchener Leichtathlet Thorben Könemund hat bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Leverkusen den Vize-Titel gewonnen. Über 60 Meter lief er in der Zeit von 7,05 Sekunden über die Ziellinie. Das ist deshalb besonders beachtlich, da der Athlet von Bayer Leverkusen in der U20 zum jüngeren Jahrgang gehört und sich im Finallauf gegen vier Konkurrenten des älteren Jahrgangs durchsetzen konnte.

Sogar ganz oben auf dem Treppchen stand Könemund mit der 4x200-Meter-Staffel. Als Schlussläufer baute er den Leverkusener Vorsprung aus und brachte den Staffelstab in einer schnellen Zeit von 1:31,02 Minuten ins Ziel. Jetzt freut sich Könemund auf die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften der U20 Ende Februar in Sindelfingen. Sein Ziel dort: eine 60-Meter-Zeit, bei der eine 6 vor dem Komma stehen soll.

Sogar mit fünf Aktiven war die LG Remscheid bei den Hallen- und Winterwurfmeisterschaften auf NRW-Ebene in Leverkusen vertreten. Matteo Carnielo (U20) verbesserte seine Bestleistung über 800 Meter um eine Sekunde und belegte in der Zeit von 2:00,14 Minuten den siebten Platz. Bei den Frauen schaffte es Hannah Franz über 60 Meter ins Finale, wo sie auf den achten Platz kam (9,17 Sek.). Ebenfalls mit Rang acht ging Alina Garweg nach Hause. In der U20 stieß sie die Kugel auf eine Weite von 10,16 Metern.

Platz fünf im Dreisprung ist eine sehr starke Ausbeute

Über einen sehr starken fünften Rang durfte sich Jan Garweg im Dreisprung freuen. Bei der U18 brachte er es auf 11,87 Meter. Über 60 Meter steigerte er seine persönliche Bestleistung auf 7,69 Sekunden. Trotzdem schied er im Vorlauf aus.

Gemeinsam mit Cedric Heier nahm Jan Garweg auch an den Winterwurfmeisterschaften im Speerwerfen der U18 teil. Da es in Remscheid schwierig ist, im Winter Langwürfe zu trainieren, nutzte das Duo den Wettkampf gleichzeitig auch als Training. Beide warfen knapp über 35 Meter. Garweg wurde Siebter, Heier Achter. ad