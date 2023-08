Die Geschichten gehen ihnen nicht aus

Die ehemaligen Aktiven von TuRa Süd haben einen Läuferstammtisch ins Leben gerufen. Diese Geschichten kommen dabei zur Sprache.

Von Andreas Dach

Die Idee wurde vor einem Jahr geboren: Wir könnten uns doch mal wieder treffen . . . Das sagten sich Teddy und Jutta Baehr, Frank Dallmann, Jürgen Kuhlmann, Volkmar und Norbert Nehmert, Holger Wilding und Siggi Kakies. Früher sind sie für TuRa Süd gelaufen, haben zum Teil exzellente Leistungen auf die unterschiedlich langen Strecken gebracht. Heute, einige Jährchen älter, haben sie sich meist anderen Sportarten verschrieben. Oder sind aus gesundheitlichen Gründen ganz weg vom Sport.

„Es ist wie ein Klassentreffen“, findet Frank Dallmann. Alle drei Monaten kommen die Freunde zusammen. Zum Quatschen und zum Quatsch machen. Sie reden, sie lachen, sie essen, sie trinken. Diesmal hocken sie gut vier Stunden zusammen und haben Glück: Das Wetter ist so schön, dass sie im Remscheider Bräu am Bahnhof die Außengastronomie nutzen können. Sie sitzen im Biergarten und lassen es sich gut gehen. Auch wenn man diesmal nicht komplett ist (Urlaube, Krankheiten), tut das der Stimmung keinen Abbruch. Alle sind glücklich, dass sie sich haben und sich auf einer Wellenlänge bewegen. Auch an diesem Donnerstag wieder.

+ Prost: Jürgen Kuhlmann, Teddy Baehr, Frank Dallmann, Jutta Baehr und Volkmar Nehmert stoßen auf einen gemütlichen Stammtischabend im Biergarten des Remscheider Bräu an. © Andreas Dach

Doch: Worüber redet man so lange? Gehen die Themen nicht aus, wenn man sich regelmäßig sieht? Nicht eine Sekunde. Sie haben in der Vergangenheit schon so viel Zeit miteinander verbracht und erfahren doch immer wieder Neues voneinander. Beispiele gefällig? „Ich bin als kleines Kind mit der Familie aus Rendsburg ins Bergische Land gekommen“, berichtet Volkmar Nehmert. Nach der Flucht aus Pommern war es zunächst nach Norddeutschland gegangen, von dort weiter nach Remscheid.

In diese Richtungen hat es die ehemaligen Läufer inzwischen verschlagen

„Das wusste ich ja gar nicht“, staunt Jutta Baehr. Ihre Marathon-Bestzeit liegt bei 3:13 Stunden, einst aufgestellt in Berlin. Inzwischen musste sie ihr geliebtes Hobby aus Verletzungsgründen längst aufgeben, widmet sich der Musik. Sie spielt Saxofon, gehört dem Posaunenchor Tente an. Eine neue Leidenschaft. Was auch nicht jeder weiß oder wusste. Als sie mit ihrem Mann Teddy die Goldene Hochzeit gefeiert hat, sorgte der Posaunenchor für besonders stimmungsvolle Momente im Hause Baehr in Wermelskirchen.

Auch Teddy Baehr läuft nicht mehr. Er ist Fußballfan. Und traut sich kaum zu sagen, mit welchem Club er sympathisiert: „Mit dem MSV Duisburg.“ Zebrastreifen weiß und blau – das ist der MSV. Normalerweise keine schlechte Adresse, im Moment aber nur in der 3. Liga herumdümpelnd.

„Ich bin schon ewig Fan des FC Bayern München!“

Da kann Frank Dallmann, mittlerweile ein begeisterter Radsportler geworden, schon andere fußballerische Trümpfe in die Diskussionsrunde werfen: „Ich bin schon ewig Anhänger des FC Bayern München.“ Er bewegt sich ausschließlich mit Bus und Bahn, verknüpft Spiele des deutschen Rekordmeisters („Einige schaue ich mir schon in jeder Saison an“) als großer Musikfan gerne auch mal mit Konzerten. München im Doppelpack – das hat keinen Seltenheitswert für den langjährigen Sparkassenangestellten, der zudem sagt: „Ich bin auch Fan des FC Remscheid.“

In diesen Städten lief der Freundeskreis bereits gemeinsam

Jürgen Kuhlmann ist vom Laufen auch zum Radsport umgesattelt, gehört den „Bergischen Jungs“ an. Statt beispielsweise wie früher am Essener Baldeneysee an einem Laufwettbewerb teilzunehmen („Da habe ich meine Marathonbestzeit von 2:37 Stunden geschafft“), macht er ungezählte Kilometer mit dem Rad. Alleine oder in der Gruppe. Vor allem, um fit zu sein für die Jahrestouren mit den Bergischen Jungs. Die haben es immer in sich.

Und da wäre noch ein weiteres Mal Volkmar Nehmert. Auch er gehört zu dem Freundeskreis, der Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre seine beste Laufzeit hat. „Was waren das für Touren“, schwärmt er noch heute. München, Wien, Meran, Prag – es gibt kaum eine europäische Metropole, in welcher die Süder nicht schon einen Marathon gelaufen sind. Und wie oft ist Nehmert mit dem Wohnmobil angereist. Ein weiteres großes Hobby des auf Umwegen nach Remscheid gekommenen.

Die Zeit vergeht, die fünf (Ex-)Sportler bleiben. In drei Monaten wollen sie sich im Bräu wiedersehen. Um über das Leben zu plaudern. Über alles, was sie bewegt. Ach, ja, diesmal gehörten auch Leichtathletik-WM, Deodorantnutzung und Saunabesuche zum Themenportfolio. Langeweile? Nicht mit diesem sympathisch-verrückten Trüppchen mit den Laufwurzeln in Bliedinghausen.

Tradition

Laufsport hat bei TuRa Süd seit jeher Tradition. Was maßgeblich mit der Person von Hermann Knipping zu tun hatte. Er galt als treibende Kraft in Sachen Verbreitung des Laufsports – bei TuRa Süd und in der kompletten Region. Heute ist die Abteilung etwa 30 Personen stark und bietet allen vom Hobbyläufer bis zum ambitionierten Läufer ein breites Spektrum.