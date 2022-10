Laufen: Jetzt wartet die nächste Aufgabe

Nick Zimmermann bereitet sich auf den Röntgenlauf vor.

Hinter ihm liegen sieben Rennen in sieben Wochen. Ab sofort nimmt Nick Zimmermann ganz bewusst einen Gang raus. Der Wermelskirchener Ausdauerspezialist (unter anderem Ironman Duisburg) sagt: „Jetzt gilt es, die Kräfte für den Röntgenlauf zu mobilisieren.“

Zuletzt in Hamburg hat er noch einmal alles gegeben, auch wenn die Herausforderung vergleichsweise gering war. Zimmermann besuchte seinen Bruder dort im Norden und nahm mit ihm gemeinsam am Köhlbrandbrückenlauf über 12,3 Kilometer teil. Eine Wendepunktstrecke ohne viele Zuschauer – trotzdem hatte Zimmermann seinen Spaß: „Die Entgegenkommenden haben uns gepusht und angefeuert.“ Er selbst leistete zwischen den Kilometern acht und zwölf Führungsarbeit, dann zog der spätere Gewinner an ihm vorbei. Da es drei Startgruppen gab (9, 12 und 15 Uhr), erfuhr er erst später von seinem Gesamtergebnis. Es war Platz fünf. Viel wichtiger: Kaum im Ziel, machte er sich sofort wieder auf den Weg, „um meinen Bruder einzusammeln“. Nach zwei Kilometern kam dieser ihm entgegen – und die beiden liefen gemeinsam ins Ziel. Stark! ad