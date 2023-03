Laster werden wieder zum Verhängnis

Handball-Frauen: Ober- und Verbandsliga.

Oberliga: TV Biefang – HSG Rade/Herbeck 32:11 (19:6). Wegen eines extrem dezimierten Kaders – die HSG hatte versucht, das Spiel zu verlegen – und der Tatsache, dass bei den Oberhausenerinnen mit Harz gespielt wird, fiel Gäste-Trainer Michael Bartsch angesichts des Spielverlaufs inklusive eines 0:7-Rückstands (9.) nicht aus allen Wolken. „Das war zu erwarten“, sagte er nüchtern. Und der Coach des Schlusslichts bemühte sich, die positiven Dinge hervorzuheben: „In der zweiten Hälfte hat unsere Deckung besser gestanden.“ Nächsten Samstag kommt der Drittletzte Überruhr in die Bergstadt. Bartsch verspricht: „So lange noch was möglich ist, werden wir alles versuchen. Tore: Ackermann (6/3), Heilmann, Berghaus (je 2), Schnepper (1).

Oberliga: Bergische Panther – Rheydter TV 19:23 (11:10). Zwei Laster wurden den Panthern (wieder einmal) zum Verhängnis: die fehlende Durchschlagskraft aus dem Rückraum und eine verheerende Siebenmeter-Quote. So wurden von sieben Strafwürfen nur vier genutzt. Im Angriff mussten sich die Gastgeberinnen zudem jedes Tor hart erkämpfen, was unterm Strich zu sehr an die Substanz ging. „Das ist schade, aber wir können es nicht ändern“, konstatierte Frauenwart Christian Schmitz, der Außenspielerin Franziska Ern ein „starkes Spiel“ attestierte. Tore: Ern, P. Schmitz (je 5), Pfeiffer, van Nooy, Völkel (je 2), Birkenbeul (1), Salz, Rath (je 1/1).

Verbandsliga: Wald-Merscheider TV – Wermelskirchener TV 28:26 (16:11).Nach eher verschlafener erster Halbzeit, in der die über 60 Minuten überragende Janine Held alleine acht Tore erzielte, zeigten die Gäste nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht. Oliver Elitzke hatte auf eine 5:1-Deckung um- und Wiebke Küll, eine Leihgabe aus der 2. Mannschaft, ins Tor gestellt. Plötzlich lief es bei den WTV-Frauen, die aus einem 20:22 ein 24:22 (55.) machten. Doch dann verletzte sich Karo Hartenstein, und Nadine Kupplich kassierte eine Zeitstrafe. „Das konnten wir nicht kompensieren“, ärgerte sich der Trainer. Tore: Held (14), Hartenstein (5), Schriever (3), Kupplich (3/1), Vila Nova Vital (1).