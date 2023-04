Larus Thiel trainiert auf Mallorca sehr viel

Analyse: So bereitet sich das Remscheider Schwimmtalent auf die nächsten Aufgaben vor.

Hinter Larus Thiel liegen gleichermaßen aufregende wie anstrengende anderthalb Wochen. Der 13-jährige Remscheider Spitzenschwimmer, der für die SG Bayer startet, war mit seinem Club zu einem Trainingslager auf Mallorca. Dort, wo andere Urlaub machen, hat er kräftezehrende Einheiten hinter sich gebracht. Für den RGA-Sport befasst sich der Schüler des Leibniz-Gymnasiums (Klasse 8) mit den wichtigsten Fragen.

Von wann bis wann hat das Trainingslager wo stattgefunden? Wer hat es ausgerichtet, und was musste man tun, um dabei zu sein?

Das Trainingslager begann am 31. März und ging bis zum 10. April. Es hat in Ses Salines auf Mallorca stattgefunden. Untergebracht waren wir Aktiven im Bluewater Hotel, und trainiert wurde im Best Swim Center. Man konnte vom Hotel super zu Fuß zum Schwimmbad gehen. Genutzt wurden die guten Bedingungen von der 1. Mannschaft der SG Bayer. Diese war mit Schwimmerinnen und Schwimmern der Jahrgänge 2000 bis 2007 (und ein paar Ausnahmen) besetzt.

Wie sahen die Inhalte aus, und wie haben sich die Tage gegliedert? Gab es eine feste Zeit, zu welcher Bettruhe angesetzt war?

Training war fast immer zweimal täglich. An jedem zweiten Tag gab es nur eine Einheit. Die freie Zeit konnte zum Shoppen, Zocken oder Regenerieren genutzt werden. Die SG-Aktiven haben auch viel Zeit damit verbracht, neue Freundschaften mit Schwimmerinnen und Schwimmern aus anderen Ländern zu schließen. Bettruhe war immer von 23 bis 6 Uhr, wobei viele meistens schon so erschöpft waren, dass sie um 21 Uhr kaputt im Bett lagen.

+ Mit diesem Kader hat die SG Bayer (Larus Thiel mit grüner Badekappe) ihr Trainingslager auf Mallorca verbracht. © lt

Wie waren die Bedingungen vor Ort? Gab es noch weitere Freizeitaktivitäten als die oben genannten?

Die Bedingungen waren sehr gut. Morgens war es immer ein bisschen frisch, zum Nachmittag wurde es aber wärmer. Das Schwimmbad verfügt über ein 50-Meter-Wettkampfbecken, ein kleines Gym und einen Rasenplatz fürs Landtraining.

Im Hotel gab es Dreibettzimmer. Diese waren nicht die größten, aber man hat sich eh selten darin aufgehalten. Man konnte zu jeder Zeit zum Essen gehen. Es gab gute Sportlernahrung mit vielen Proteinen und Kohlenhydraten, und abends gab es immer genug Süßspeisen, damit man nicht unterzuckert. Das Hotel hatte einen Whirlpool und ein Eisbecken, damit man immer nach dem Training zum Eisbaden gehen konnte und dadurch eine gute Regeneration hatte. An insgesamt vier freien Nachmittagen waren wir bergischen Athleten in Palma, zum Einkaufen unterwegs oder am Strand mit anderen Vereinen. Insgesamt herrschte vor Ort eine sehr angenehme Stimmung.

Wie hat sich die Abwesenheit mit den schulischen Verpflichtungen vereinbaren lassen?

Das Trainingslager hat sich zum Glück nicht mit der Schulzeit überschnitten, aber es gibt einige Events im Jahr, die auch während der Schulzeit stattfinden. Zum Beispiel die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die Deutschen Meisterschaften und die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften. Da es sich beim Leibniz-Gymnasium nicht um eine Sportschule handelt, ist man auf die Unterstützung des Direktors angewiesen. Wenn ich freie Tage brauche, habe ich diese bislang immer bekommen. Natürlich muss der Stoff nachgeholt werden, aber das ist machbar, weil Klassenkameraden und Lehrer immer unterstützend zur Seite stehen.

Was sind die Ziele in diesem Schwimmjahr? Welche Veranstaltungen stehen an?

Meine kurzfristigen Ziele sind die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 23. bis 27. Mai in Berlin, bei denen ich gerne meine Titel verteidigen möchte. Für die Strecken bin ich schon qualifiziert. Natürlich möchte ich dieses Jahr auch weitere deutsche Rekorde schwimmen. Und vielleicht sogar schon eine Qualizeit für die EM, WM oder möglicherweise sogar für die Olympischen Spiele schaffen. Ich bin gespannt, wie ich mich entwickeln werde.

Zur Person

Larus Thiel wurde am 15. Mai 2009 in Remscheid geboren. Der Schüler des Leibniz-Gymnasiums lebt mit seiner Familie in Lüttringhausen und nimmt eine bärenstarke Entwicklung im Schwimmsport. Erste Erfahrungen hat er bei der SG Remscheid gesammelt, inzwischen gehört er zu den Leistungsträgern der SG Bayer und hat schon viele Titel gesammelt. -lt-